»بيطري الشرقية» يُحصن 5 آلاف و420 رأس ماشية للوقاية من الحمى القلاعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

تكثيف حملات تحصين الماشية

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من مرضى التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

التهاب الحمى القلاعية والوادي المتصدع

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي هاشم مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي بدأت أعمالها في 14 يوليو 2022 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 5 آلاف و420 رأس ماشية للوقاية من مرضي حمى الوادي المتصدع وحمى الوادي المتصدع، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي إلتهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأشار إلى عقد 17 ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وكذلك التعريف بأهمية التأمين على الماشية لتكوين مظلة حماية لمربي الحيوان والتعريف بأهمية الترقيم والتسجيل للثروة الحيوانية للحصول على جميع الخدمات البيطرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين بالتنسيق مع لجان الإدارات المختصة والبالغ عددها 21 لجنة متابعة باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.