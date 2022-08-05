«بيطري الشرقية»: فحص 1800 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية و للحفاظ على صحة المواطنين.

فحص 1072 رأس ماشية ضد البروسيلا

ومن ناحيته، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر يوليو الماضي بإجراء الفحص لـ1072 رأس ماشية إنتاج الألبان ضد البروسيلا.

وتابع مدير مديرية الطب البيطري في الشرقية أنه تم فحص 846 ضد السل البقري لدى موردي الألبان وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لتوفير كوب لبن آمن وصحي، وللحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

بيطري الشرقية: هناك أمراض مشتركة تصيب الإنسان والحيوان

وأضاف وكيل الوزارة للطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاماً من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أو البروسيلا، وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذي يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكداً استمرار جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.