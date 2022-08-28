تنفيذ 69 مشروعا بقطاع الرياضة ضمن «حياة كريمة» في الفيوم بـ414 مليون جنيه

كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تنفيذ 69 مشروعًا في قطاع الشباب والرياضة بتكلفة بلغت 414 مليون جنيه، في مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير الريف المصري، والتي أُنشئت بهدف توفير متنفسٍ أمام الشباب؛ لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، وإبعادهم عن المقاهي والعادات السلبية.

إنشاءات جديدة ورفع كفاءة

وأوضح محافظ الفيوم، أنّ مشروعات الشباب والرياضة، منها 48 مشروعا في مركز إطسا بتكلفة إجمالية بلغت 288 مليون جنيه بينها 8 مشروعات إنشاءات جديدة، بالإضافة إلى 40 مشروع تطوير ورفع كفاءة، بينما تم تنفيذ 21 مشروعا رياضيا في مركز يوسف الصديق بتكلفة إجمالية بلغت 126 مليون جنيه، منها 3 مشروعات إنشاءات جديدة، إضافة إلى 18 مشروع تطوير ورفع كفاءة.

تنفيذ 10 مشروعات كاملة

وأعلن المحافظ، أنّ المحافظة انتهت بالفعل من تنفيذ 10 مشروعات كاملة في قطاع الشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، منها 6 مشروعات في مركز يوسف الصديق، إضافة إلى 4 مشروعات بمركز إطسا، موضحاً أنّه يجرى العمل على قدمٍ وساق لتنفيذ 59 مشروعا آخر بينها 44 مشروعا في مركز إطسا، إضافة إلى 15 مشروعا بيوسف الصديق، وأنّ متوسط نسب التنفيذ في تلك المشروعات بلغ قرابة 85%.

قائمة مشروعات إطسا الرياضية

وأوضح «الأنصاري»، أنّ مشروعات قطاع الشباب والرياضة في مركز إطسا شملت 48 مشروعًا وهي:

1- إنشاء مركز شباب الدبيكي بقرية بحر أبو المير.

2- إنشاء مركز شباب المحمودية.

3- مركز شباب خلف بقرية أبو جندير.

3- نادي اليرموك بقرية قصر الباسل.

4- مركز شباب نجع أبو سدير بالغرق.

5- مركز شباب جبر.

6- نادي أهل الغرق.

7- مركز شباب الونايسة بقرية أبو جندير.

8- مركز شباب الحسينية.

9- مركز شباب الغرق قبلي.

10- مركز شباب منشاة فيصل

11- مركز شباب أبو عويس بقرية أبو جندير.

12- نادي الشباب الوطني بالغرق.

13- إحلال وتجديد مركز شباب عتامنة الجعافرة.

14- مركز شباب شدموه.

15- نادي قلمشاة.

16- مركز شباب بحر أبو المير.

17- مركز محمدين بقرية الغرق.

18- مركز شباب دانيال.

19- مركز شباب قصر الباسل.

20- مركز شباب الحجر.

21- تطوير ورفع كفاءة مركز شباب دفنو.

22- مركز شباب قلهانة.

23- مركز شباب عزبة قلمشاة.

24- مركز شباب الجعافرة.

25- مركز شباب قلمشاة.

26- مركز شباب أبو جندير.

27- مركز شباب منشاة ظافر.

28- مركز شباب جردو.

29- مركز شباب إهريت.

30- مركز شباب مطول.

31- مركز شباب منشأة حلفا.

32- مركز شباب منية الحيط.

33- مركز شباب أبو صير.

34- مركز شباب النصر بقرية الأعمى بالغرق.

35- مركز شباب عبد الغني بقرية الغرق.

36- تطوير ورفع كفاءة مركز شباب منشاة عبدالمجيد.

37- مركز شباب الحمودات بقرية الحجر.

38- مركز شباب الموالك.

39- مركز شباب أبو جليل.

40- مركز شباب فرحات بقرية الحجر.

41- مركز شباب عنك.

42- مركز شباب منشاة رحمي بقرية مطول.

43- مركز شباب معصرة عرفة.

45- مركز شباب المحمودية.

46- مركز شباب خليل الجندي.

47- تطوير نادي الريان بقرية الغرق.

48- مركز شباب سويكر بقرية الغرق.

قائمة مشروعات يوسف الصديق

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنّه في مركز يوسف الصديق، تم تنفيذ 21 مشروعاً رياضياً وهي:

1- إحلال وتجديد مركز شباب غيضان.

2- مركز شباب المشرك قبلي.

3- مركز شباب الشواشنة.

4- مركز شباب الربع بقرية النزلة.

5- إحلال وتجديد المقر القديم لمبني مركز شباب الحامولي.

6- رفع كفاءة مركز شباب بريشة بقرية المشرك.

7- مركز شباب بطن إهريت.

8- مركز شباب قصر الجبالي.

9- مركز شباب الريان.

10- مركز شباب حنا حبيب.

11- مركز شباب شعلان.

12- مركز شباب ذو الفقار بقرية الحامولي.

13- مركز شباب النزلة.

14- مركز شباب كحك بحري.

15- مركز شباب منشاة قارون.

16- مركز شباب قوتة.

17- مركز شباب أباظة بقرية قارون.

18- إنشاء مركز شباب كحك قبلي.

19- مركز شباب قليون بالمقراني.

20- مركز شباب محمد أمين والي.

21- مركز شباب دسوقي الجنيدي بذكي صالح.