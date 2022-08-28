المخرج رشيد مشهراوي يهنئ لبلبة بالتكريم في مهرجان القاهرة: مستحق

هنأ المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، الفنانة لبليلة بعد إعلان تكريمها في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك».

وقال رشيد: «لبلبة الفنانة الطفلة التي لا تكبر، سعدت بخبر تكريمها المستحق من مهرجان القاهرة السينمائي، بعد أكثر من 60 عاما من الحياة والفن السينمائي.. فنانة وإنسانة».

وأرفق المخرج رشيد مشهراوي التدوبنة بعدد من الصور التي جمعته بالفنانة لبلبة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين من بينهم الراحل نور الشريف، وجمال سليمان، وميرفت أمين.

تكريم لبلبة بجائزة الهرم الذهبي في القاهرة السينمائي

كان الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، تكريم الفنانة لبلبة بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وفي حفل افتتاح الدورة الـ 44 من فعاليات المهرجان، المقامة في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

ووصف «فهمي» تكريم لبلبة في المهرجان بـ«المستحق»، وذلك بعد عشرات الأعمال الفنية التي قدمتها على مدار مشوارها الفني المستمر، متابعا في بيان صحفي، «رغم عطائها على مدار سنوات حياتها إلا أنها ما زالت تثري الصناعة بمشاركاتها وما زال لديها الكثير لتقدم».

ومن جانبها، أكدت الفنانة لبلبة أن تكريمها من القاهرة السينمائي له طابع خاص، بالرغم من التكريمات التي حصلت عليها في مجموعة من المهرجانات والفعاليات السينمائية المحلية والدولية، ووصفت تكريم القاهرة بـ «الجوهرة» التي تتوج مسيرتها الفنية، على حد تعبيرها.

تكريم الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي

وتشهد الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي تكريم مجموعة مهمة من السينمائيين المصريين والعرب بجانب الفنانة لبلبة، من بينهم المخرج المجري العالمي بيلا تار، المخرجة كاملة أبو ذكري، إضافة إلى تكريم اسم الفنان الراحل سمير صبري.