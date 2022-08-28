أصالة توجه رسالة لجمهورها بشأن ألبومها الجديد: «ما في داعي للنق»

وجهت الفنانة أصالة رسالة إلى جمهورها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر».

رسالة أصالة لجمهورها بشأن ألبومها الجديد

وكتبت الفنانة أصالة، قائلة: «أحبتي وأهلي الطّيبين المهتمّين بموهبتي وفيني.. الطريقة اللي عم ينزل فيها ألبومي منصفة جدًّا لكلّ عمل على حدة».

وأضافت أصالة: «أنا مبسوطة وطايرة إنّه أغلبهم حبيتوهم متل ما أنا حبيتهم.. بس ممكن تسمعوا وتنبسطوا بالعشر أغاني، وقريبا رح تسمعوا الباقي، ورح أبقى سمعكم جديد لآخر يوم بهالدنيا، ما في داعي للنق».

نشاط فني لـ أصالة بسبب ألبومها الجديد

وتعيش الفنانة أصالة حالة من النشاط الفني بعد طرح عددا من الأغنيات عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، وانتهت من تسجيل أغنية جديدة لها من المقرر أن تطلقها «سينجل» خلال الفترة المقبلة، تتعاون فيها مع الشاعر محمد شافعي.

واستقرت الفنانة أصالة على أن تكون الأغنية الجديدة خارج حسابات ألبومها «شايفة فيك»، الذي طرحت أغنياته كاملة خلال الساعات الماضية.

وقد أهدت الفنانة أصالة أغنية «شايفة فيك» إلى زوجها، وقالت عنه: «هو الصديق والأخ الشهم المحب، كنت عم دور على كلام يليق بمشاعرى الفياضة تجاه أغلى إنسان على قلبي، جوزى الحبيب، ولقيت عنده اللي بدي أهديه للفائق بكل صفاته بالمحبة بالعطاء بالحنان بالصداقة شكرا أخى الحبيب راموتي على هديتك الغالية بكل ماتحتويه هالأغنية من معاني حلوة».

وتابعت: «ما عرفت غنيها غير ودموعي بحجم الحب اللي بقلبي لإنسان عطاني حياة جديدة استنيتها عمري كله، غنيت بصوت من أعمق أعماقي، ما اهتميت بقوته ولا بحرفيته بس اهتميت بشعوري بوصل لكل قلب بيحب هايم بيدور على أحلى المفردات ليهديها لأغلى إنسان».