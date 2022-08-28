فتح باب التحويل المركزي لـ8 برامج نوعية في كليتين بجامعة المنصورة

أعلن قطاع شؤون والطلاب جامعة المنصورة، اليوم، بدء استلام مكتب التنسيق والتحويلات المركزي طلبات التحويل إلى 8 برامج نوعية بكليتي الطب البيطري والحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الواحدة ظهرا يوميا، ماعدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع‎.

برامج كلية الطب البيطري جامعة المنصورة

وذكر مكتب التنسيق والتحويلات المركزي بجامعة المنصورة، في بيان له، أن كلية الطب البيطري متاح بها 5 برامج نوعية، والحد الأدني للقطاع هو للحاصلين على الثانوية العامة 2022 بحد أدنى 356 درجة علمي علوم، والبرامج المتاحة هي:

- برنامج صحة وسلامة الغذاء.

- برنامج تميز حيوانات أليفة.

- برنامج تميز طب ورعاية الطيور والأرانب.

- برنامج تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية.

- برنامج تميز المعامل التشخيصية والتحليلية البيطرية.

برامج كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة

وأوضح مكتب التنسيق والتحويلات المركزي بجامعة المنصورة، أن هناك 3 برامج متاحة بكلية الحاسبات والمعلومات للحاصلين على الثانوية العامة، بحد أدنى 357 درجة علمي علوم، و326 درجة علمي رياضة، وهذه البرامج هي: ‏

- هندسة البرمجيات.

- المعلوماتية الطبية.

- الذكاء الاصطناعي.

وأكد مكتب التحويلات المركزي، أن القبول بالبرامج سيكون بنظام التنسيق بالأعلى في المجموع إذا كان الطلب على الالتحاق بالبرامج أعلى من النسبة التي حددتها الكلية، وأن التقدم بالطلب لا يعنى الموافقة على قبول طلب التحويل حيث إن الموافقة النهائية بعد المراجعة والإعتماد من السلطة المختصة.

الأوراق المطلوبة للتحويل

وأشار مكتب التحويلات إلى أن الأوراق المطلوبة هي:

- صورة شهادة الثانوية العامة.

– صورة بطاقة الترشيح.

– صورة الرقم القومى للطالب وولي الأمر.

تحصيل رسوم التحويل إلى البرامج النوعية

ويتم تحصيل رسوم طلبات التحويل بالفيزا، من خلال ماكينة السداد الإلكتروني «POS» بمكتب التحويلات المركزي.