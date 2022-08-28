الزهراء للمدن الجامعية تعلن موعد انتهاء تقديم طلاب جامعة المنصورة

ينتهي موعد التقديم للمدن الجامعية في جامعة المنصورة للطلاب القدامى يوم 31 أغسطس الجاري، أي بعد 3 أيام فقط، وفقا لموقع الزهراء للمدن الجامعية، فيما يستمر تقديم طلبات السكن في المدن الجامعية للطلاب الجدد حتى يوم 15 سبتمبر المقبل، وهم طلاب الثانوية العامة 2022 الذين وزعهم مكتب التنسيق على إحدى كليات جامعة المنصورة، وتنطبق عليهم شروط الإقامة في المدن الجامعية.

تعليمات موقع الزهراء للمدن الجامعية للطلاب

وأكد موقع الزهراء للمدن الجامعية، أن تقديم طلاب جامعة المنصورة للمدن الجامعية من خلال استمارة التقديم الالكترونى مجاني بالكامل، وأنه يجب الاحتفاظ بكلمة المرور لأهميتها فى تعديل بيانات الطالب، كما سيتم استخدامها لاحقا عند الإقامة بالمدينة.

ونبه موقع الزهراء للمدن الجامعية على أن العديد من الطلاب يختارون السكن المميز، وله تكلفة عالية بالنسبة للسكن العادي، مشيرًا إلى أنه عند ملء استمارة التقديم للمدن الجامعية يجب اختيار الجامعة والنوع «ذكر- أنثى» لتظهر أنواع السكن المميز، علما بأن ذوي الاحتياجات الخاصة لا يدخلون في التنسيق.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم للمدن الجامعية

- صورة بطاقة الرقم القومى للطالب والأصل للإطلاع.

- شهادة ضمان إجتماعى معتمدة من مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطالب.

- إقرار الضامن للطالب معتمد من الجهة التى يعمل بها الضامن.

- 8 صور شخصية للطالب مقاس 4×6.

شروط وتعليمات لطلاب جامعة المنصورة

- الطلبة المتزوجون غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية.

- طلبة الانتساب الموجه غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية إلا بالسكن المميز.

- الطلاب الجدد الحاصلون على شهادات معادلة من داخل مصر، وكذلك لكل الأقسام الخاصة بكل كلية لا يحق لهم السكن إلا بالمدن المميزة.