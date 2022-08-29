تفاصيل أقسام كلية الآداب بجامعة بني سويف.. 20 تخصصا تناسب سوق العمل
كتب:
أسماء زايد
03:25 ص | الإثنين 29 أغسطس 2022
أحد الطلاب بمعامل التنسيق .. أرشيفية
أعلنت كلية الآداب بجامعة بني سويف، عن أقسام الكلية بها في العام الدراسي 2022-2023، مشيرة إلى أنه جار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بتخصصات تخدم احتياجات سوق العمل.
وأوضحت الكلية في بيان صادر عنها، أن أقسام كلية الآداب بجامعة بني سويف، تتمثل فيما يلي:
أقسام كلية الآداب بجامعة بني سويف
- قسم علم الاجتماع
- قسم علوم المعلومات
- قسم الدراسات السكانية
- قسم الآثار - قسم التاريخ
- قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
- قسم اللغة العربية وآدابها
- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها
- قسم اللغات الشرقية
- قسم اللغات الصينية
- قسم الصحافة
- قسم اللغة الفرنسية وآدابها
- قسم اللغة الألمانية وآدابها
- قسم الفلسفة
- قسم علم النفس
- برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية
- برنامج الترجمة المتميز في اللغة الإنجليزية
- برنامج الدراسات الدولية اليورومتوسطة
- برنامج علم النفس الاكلينكى
- قسم المسرح والدراما
- برنامج الترجمة التخصصية في اللغة الفرنسية .
الحد الأدنى للقبول بكليات الآداب لعام 2022
من جانبها أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بكليات الآداب لعام 2022 كالتالي:
- كلية آداب العريش 303 .
- آداب القاهرة 300 .
- آداب عين شمس 291 .
- آداب الإسكندرية 290.
- آداب حلوان 286.
- آداب المنصورة 284.
-كلية آداب بورسعيد 282.
- آداب بنها 281.
- آداب انتساب موجه القاهرة 280 .
-كلية آداب انتساب موجه الإسكندرية 278
- آداب انتساب موجه عين شمس 275.
- آداب الزقازيق 274.
- آداب طنطا 274.
- آداب بنات عين شمس 272.
- آداب انتساب موجه حلوان 272.
- كلية آداب الوادي الجديد 272.
- آداب دمياط 271 .
- آداب انتساب موجه المنصورة 270 .
- كلية آداب المنوفية 270 .
- آداب دمنهور 269 .
- آداب كفر الشيخ 268.
- آداب الفيوم 268.
- آداب أسوان 266.
- آداب بني سويف 263.
- آداب سوهاج 258.
- آداب المنيا 258.
- آداب انتساب موجه بني سويف 258.
- آداب جنوب الوادي 257.