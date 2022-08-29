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تفاصيل أقسام كلية الآداب بجامعة بني سويف.. 20 تخصصا تناسب سوق العمل

كتب:

أسماء زايد
03:25 ص | الإثنين 29 أغسطس 2022
أحد الطلاب بمعامل التنسيق .. أرشيفية

أحد الطلاب بمعامل التنسيق .. أرشيفية

 أعلنت كلية الآداب بجامعة بني سويف، عن أقسام الكلية بها في العام الدراسي 2022-2023، مشيرة إلى أنه جار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، بتخصصات تخدم احتياجات سوق العمل.

 وأوضحت الكلية في بيان صادر عنها، أن أقسام كلية الآداب بجامعة بني سويف، تتمثل فيما يلي:

أقسام كلية الآداب بجامعة بني سويف

- قسم علم الاجتماع

- قسم علوم المعلومات

-  قسم الدراسات السكانية

 - قسم الآثار - قسم التاريخ

-  قسم الجغرافيا ونظم  المعلومات الجغرافية

- قسم اللغة العربية وآدابها

-  قسم اللغة الإنجليزية وآدابها

- قسم اللغات الشرقية

- قسم اللغات الصينية

-  قسم الصحافة

- قسم  اللغة الفرنسية وآدابها

-  قسم اللغة الألمانية  وآدابها

-  قسم الفلسفة

-  قسم علم النفس

-  برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية

-  برنامج الترجمة المتميز  في اللغة الإنجليزية

- برنامج الدراسات  الدولية  اليورومتوسطة

- برنامج علم النفس الاكلينكى

-  قسم المسرح والدراما

-  برنامج الترجمة التخصصية  في اللغة الفرنسية .

الحد الأدنى للقبول بكليات الآداب لعام 2022

من جانبها أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى  للقبول بكليات الآداب لعام 2022 كالتالي:

- كلية آداب العريش  303 .

- آداب القاهرة  300 .

- آداب عين شمس 291 .

- آداب الإسكندرية 290.

- آداب حلوان 286.

- آداب المنصورة 284.

-كلية  آداب بورسعيد 282.

- آداب بنها 281.

- آداب انتساب موجه القاهرة 280 .

-كلية  آداب انتساب موجه الإسكندرية 278

- آداب انتساب موجه عين شمس 275.

- آداب الزقازيق 274.

- آداب طنطا 274.

- آداب بنات عين شمس 272.

- آداب انتساب موجه حلوان 272.

- كلية آداب الوادي الجديد 272.

- آداب دمياط 271 .

- آداب انتساب موجه المنصورة 270 .

- كلية آداب المنوفية 270 .

- آداب دمنهور 269 .

- آداب كفر الشيخ 268.

- آداب الفيوم 268.

- آداب أسوان 266.

- آداب بني سويف 263.

- آداب سوهاج 258.

- آداب المنيا 258.

- آداب انتساب موجه بني سويف 258.

- آداب جنوب الوادي 257.

 

 

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