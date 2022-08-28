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«لو خارج بالليل».. تفاصيل اليوم الحادي عشر من مهرجان محكى القلعة 2022

كتب:

هبة وهدان
10:39 ص | الأحد 28 أغسطس 2022
مهرجان محكى القلعة

مهرجان محكى القلعة

تنطلق فعاليات اليوم الحادي عشر من مهرجان محكى القلعة في تمام الساعة 8 مساءً، في قلعة صلاح الدين، والذي يستمر في تقديم باقة متنوعة من الأمسيات والحفلات الغنائية حتى نهاية الشهر الجاري، الموافق الأربعاء 31 من أغسطس وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.

ويمنح مهرجان محكى القلعة 2022 فرصة للاستمتاع بالحفلات الغنائية لكبار النجوم والنجمات بأسعار تذاكر مخفضة، إذ طرحت تذاكر الحضور بـ20 جنيهًا فقط، إذ يلتقي الجمهور اليوم مجموعة متميزة من الفرق الغنائية، إذ تقام اليوم الأحد 28 أغسطس فعاليتان ضمن حفلات المحكى، وهي: «حفل الفنان مدحت ممدوح وفرقته، حفل الفنانة لينا شاماميان» وفقًا لما أعلنه القائمون على المهرجان.

حفلات محكى القلعة 2022 المتبقية

ونرصد في التقرير التالي باقي أيام محكى القلعة حتى 31 أغسطس على هذا النحو:

- حفلات الاثنين 29 أغسطس، تضم حفل الفنانة تانيا صالح وفرقتها، حفل فريق بلاك تيما.

- حفلات الثلاثاء 30 أغسطس، تضم حفل الفنانة نوران أبوطالب وفرقتها، حفل الفنان محمد محسن وفرقته.

- حفلات الأربعاء 31 أغسطس، تضم حفل مجموعة التشيللو «state of harmony»، حفل الفنان عمر خيرت مع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة ناري ناجي.

وشهد مهرجان محكى القلعة حفلات فرقة موواويل سيد إمام - عبدالرحمن بلالة، وعميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي وفرقته، والفنانة تانيا قسيس، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد فكري، والفنانة دينا الوديدي وفرقتها، والفنانة نادية مصطفى وفرقتها، والفنان هاني شاكر وفرقته، وأمس الفنانة نسمة محجوب وفرقتها الموسيقية، والفنانة حنان ماضي وفرقتها الموسيقية.

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بقلم هبة وهدان