«حياة كريمة» تمسح دموع السائق «طلبة»: عربيتي اتحرقت وأهدوني سيارة جديدة

في إطار الدور الاجتماعي الذي تلعبه المبادرة الرئاسية حياة كريمة واهتمامها بالفئات الأكثر احتياجا، استطاعت المبادرة أن تنتشل حياة إيهاب طلبة، ابن محافظة الإسماعيلية، من التشرد والضياع، بعد أن التهمت النيران سيارته الأجرة التي تعد مصدر دخله الوحيد له ولأسرته التي تتكون من زوجة وولد وبنت، فقامت المبادرة بتعويضه على الفور بمنحه سيارة أجرة جديدة ليستكمل بها مسيرة عمله دون عناء أو ملل.

تفاصيل واقعة حرق السيارة

روى إيهاب طلبة تفاصيل واقعة حرق السيارة لـ«الوطن»، قائلًا: «كنت أمضي في عملي علي سيارتي الأجرة كعادتي كل يوم وتفاجأت ذات مرة بسيدة تطلب مني أن أوصلها إلى مستشفى الإسماعيلية العام لزيارة زوجها المريض والمحجوز بالمستشفى وعلى الفور قمت بتلبية طلبها وأثناء عودتي في الطريق تعرضت السيارة لعطل مفاجيء وما نزلت من السيارة لفحص ما جرى بها فوجئت بتصاعد النيران والأدخنة وبدأت تلتهم جوانبها ولم أستطع أن أطفئها بعد أن رأيتها تحترق أمام عيني وأُصيبت بحالة إغماء نُقلت على إثرها إلى المستشفى».

ويضيف طلبة: اسودت الدنيا في وجهي ووقفت أمام تلك المصيبة ساكنا لا استطيع فعل أي شيء، إلى أن جاؤوا مسئولو حياة كريمة وأنقذوني أنا وأسرتي، بعد انتشار فيديو احتراق السيارة على شبكات مواقع التواصل الإجتماعي، اتصلوا بي وطلبوا مني السفر إلى القاهرة.

طلبة لـ"الوطن": ما حدث معي معجزة.. وشكرا للرئيس السيسي

وعن تفاصيل لقائه بأعضاء مؤسسة حياة كريمة، قال: في بداية الأمر لم أكن أصدق أنه سيتم تعويضي بسيارة جديدة لكن قلت الحمدلله على كل شيء، ولكني فوجئت بسيارة جديدة أجرة 7 راكب، وقامت حياة كريمة بتسليمها لي بنفس مواصفات السيارة القديمة التي إلتهمتها النيران.

ويصف إيهاب طلبة لحظة إستلامه للسيارة قائلًا: «اعرف ان زمن المعجزات انتهى ولكن ما حدث معي هو معجزة بكل المقاييس، وتلك اللحظة التي تسلمت فيها السيارة الجديدة هي اللحظة الفارقة في حياتي»، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسة حياة كريمة.