إعمار 127 منزلا في 7 قرى بالفيوم ضمن «حياة كريمة».. أثاث وأجهزة كهربائية

أنهت مؤسسة صناع الخير، إعادة إعمار 127 منزلاً في 7 قرى بمختلف مراكز محافظة الفيوم، ضمن أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري، حيث شملت المبادرة أعمال إعادة إعمار وبناء، بالإضافة إلى تشطيب كافة المنازل وتزويدها بالأثاث اللازم وبعض الأجهزة الكهربائية، ليتمكن أصحابها من عيش حياة كريمة بدلاً من معاناتهم خلال برودة الشتاء وغرق منازلهم بمياه الأمطار أو السيول، وأيضاً الحر الشديد خلال فصل الصيف.

إعادة بناء وإعمار 127 منزلا

وقال هاني عبدالفتاح المدير، التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه جرى خلال الشهور الماضية إعادة بناء وإعمار 127 منزلاً بينهم 23 منزلا في قرية دار السلام بمركز يوسف الصديق، و25 منزلا في قرية السدح بمركز إطسا، و28 منزلا في عزبة داوود بمركز طامية، و28 منزلا في عزبة الصفيح بنطاق مركز يوسف الصديق أيضاً.

إعمار المنازل التي دمرتها السيول

وأضاف المدير التنفيذي لصناع الخير، أنّ مبادرة إعادة إعمار المنازل شملت أيضاً 23 منزلا من التي تدمرت بفعل السيول في 3 قرى وهي الحبون بمركز سنورس وقريتي الصعايدة والنزلة بمركز يوسف الصديق، وذلك ضمن أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

رفع كفاءة وإعادة بناء

وأوضح هاني عبد الفتاح، أنّه تم العمل على إعادة إعمار المنازل من خلال 3 خطوات، أولها مسح كامل لمنازل القرية، ثم اختيار المنازل المتهالكة تماماً للبدء بها مع دراسة البيئة المحيطة بالقرية ومعرفة ما إذا كانت معرضة لهبوب رياح شديدة وذلك لاختيار آلية البناء الصحيحة، وأخيراً اختيار المنازل التي تعيش فيها الأسر بالفعل وليست مهجورة، كاشفاً أنّ إعادة الإعمار شملت جزئين وهما رفع كفاءة بعض المنازل، وإعادة بناء منازل بشكل كامل.

تشطيب وتزويد بالأثاث

وكشف أنّ إعادة الإعمار، تشمل إعادة بناء أو رفع كفاءة مع توصيل كافة المرافق، وتشطيب المنزل من أعمال نقاشة وتركيب سيراميك للأرضيات وأدوات صحية في الحمام والمطبخ، ثم تزويد المنزل بالأثاث، والذي يشمل غرفتين نوم إحداهما كبيرة والثانية أطفال، وغرفة استقبال، وبعض الأجهزة الكهربائية مثل غسالة والثلاجة ومروحتين.

مشروعات لتوفير الدخل

وأشار إلى أنّه في بعض الحالات تم تسليم مشروعات تنموية للأسر لتوفير دخلاً لهم دون الحاجة لأحد.

مسح كامل للقرى الأكثر احتياجاً

ولفت المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أنّهم مستمرين في عمل مسح كامل للقرى الأشد احتياجاً على مستوى محافظة الفيوم، وخاصة التي تستهدفها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تمهيداً لعمل التخطيط لتنفيذ إعادة إعمار عدد أكبر من القرى الفترة المقبلة ضمن خطة صناع الخير خلال 2022 - 2023.