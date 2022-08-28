تحت شعار «يدوم الفرح».. «حياة كريمة» تنظم احتفالية لتجهيز 100 عروسة

نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية لتجهيز 100 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج تحت شعار«يدوم الفرح»، في إطار عمل المؤسسة على دعم المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

حضور الاحتفالية

وجاء ذلك بحضور الدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية، ومحمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة ، وخالد جمال مدير القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمه ، والمهندس محمد سامي منسق عام مبادرة حياة كريمه بالدقهلية ، والدكتورة امينه شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

كما تواجد في الفاعلية أيضا وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء، ومنسقى ومتطوعى مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية

واشتمل الحفل على كلمة للمحافظ وممثل المؤسسة، إلى جانب عروض فنية واستعراضية.

ختام الفاعلية

وفي ختام الاحتفالية قامت مؤسسة حياة كريمة بتسليم أجهزة العرائس من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لعدد 100 فتاة والتي شملت "ثلاجة ، غسالة، بوتاجاز ، شاشة تليفزيون، وحقائب مستلزمات عروس، والمقدمة من مؤسسة حياة كريمة.

والجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية لتطوير ودعم الريف المصري «حياة كريمة» تعمل على قدم وساق بالتعاون مع الجهات الحكومية والمعنية المختلفة من أجل الارتقاء بحياة المواطن المصري في شتى المحافظات والفقرى والنجوع، لاسيما المحافظات الحدودية والأكثر فقرا، وتعمل على تحقيق ذلك من خلال تطوير وتحسين العديد من الجوانب الحياتية المختلفة المحيطة بالمواطن والخدمات المقدمة له، كالجانب الصحي والجانب الخدمي والجانب التعليمي والجانب الترفيهي والجانب التوعوي والتثقيفي، وغيرهم من الجوانب الحياتية الأخرى.