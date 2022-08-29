حظك اليوم برج الحمل الإثنين 29-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«القمر في مواجهة برجك احذر في العمل ومع الشريك حاول أن تتنازل».. هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الحمل، الذي يملك روح قيادية، ما يجعله قادرًا على إنجاز جميع المهام المسندة إليه بنجاح.

ووفق تصنيف خبراء الفلك، فإن أصحاب برج الحمل يصنعون الفرص لأنفسهم، ولا ينتظرونها كي تأتي بمفردها، كما أنه لديهم طاقة إيجابية رائعة، ومفعمون بالحيوية والنشاط، ولا يتركون المواقف الشديدة تغلبهم وتبعدهم عن العمل، وذلك لأنهم مقتنعون بشكل تام بأنه لابدّ للإنسان أن يمر بالمواقف الصعبة ولكن هذا لا يعني أن يضيع وقته في القلق على الأشياء الفائتة.

واليوم الإثنين 29 أغسطس الجاري، قد يبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك توضح «الوطن»، من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. انتبه لحقوقك وابتعد عن التعنت والتشدد للحفاظ على علاقاتك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا حاول أن تتنازل قليلًا لتحافظ على انسجام حياتك العاطفية.