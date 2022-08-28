حظك اليوم برج الحمل الأحد 28-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«تنافر يشكل عوائق في الصحة والعمل، ومع الشريك هناك تشويش، احذر حتى لا تخسر كثيرًا عزيزي».. هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الحمل، إذ إن مولود هذا البرج لا يستسلم بسهولة، فهو محب للسفر والمغامرات لتعلم كل ما هو جديد، كما أنّه فنانًا ومبدعًا بشكل كبير، ولا يحب الروتين.

ووفق خبراء الفلك، فهناك بعض العيوب التي تسيطر على مولود برج الحمل، ومن بينها ولعل أبرزها أنه شخص سريع الغضب، ولا يسيطر على نوبات غضبه، كما يميل إلى المجادلة والسيطرة على الحوار بالكامل وينطبق عليه مقولة اتقِ شر الحليم إذا غضب.

واليوم الأحد 28 أغسطس 2022، نوضح من خلال التقرير التالي، حظك اليوم لمولود برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك، ويجب أن تعتني بصحتك، وانتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

ومع الشريك والعائلة، يجب أن تعلم مولود برج الحمل أن اليوم قد تشعر بالتشوش، وعليك أن تتأنى في أقوالك مع من حولك، وفق توقعات حظك اليوم الذي أكدت عليها خبيرة الفلك عبير فؤاد.