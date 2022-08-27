الصورة الأخيرة للفنان جورج الراسي قبل وفاته بساعات قليلة

توفي الفنان جورج الراسي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، متأثرا بإصابته في حادث تصادم سيارته بحاجز أسمنتي على طريق المصنع، على الحدود اللبنانية السورية، وذلك أثناء عودته من دمشق بعد إحيائه حفلا غنائيا.

الصورة الأخيرة للفنان الراحل جورج الراسي

وتنشر «الوطن»، الصورة الأخيرة لجورج الراسي على الحدود اللبنانية، قبل مغادرته للبنان، حيث التقطت الصورة إلي جانب أحد عناصر الأمن العام عند نقطة المصنع.

الفيديو الأخير للفنان الراحل جورج الراسي

بينما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان الراحل جورج الراسي، أثناء إحياء حفله الأخير، الذي أقيم بدمشق، حيث لقي حضور كبير من الجمهور، وتفاعل كبير منهم، أثناء غناءه على المسرح.

المحامي أشرف الموسمي يكشف تقرير الطب الشرعي

وكان المحامي أشرف الموسمي، المحامي الخاص بالفنان جورج الراسي، كشف عن تقرير الطب الشرعي، والذي أوضح أن الجثة سليمة، ولكن بها كسور في القفص الصدري والرأس، نتيجة اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي للطريق، وأن الحادث وقع بعد كيلو متر واحد، من اجتيازه نقطة الأمن العام السوري.