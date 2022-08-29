«راح يشتري شقة مرجعش».. حكاية مقتل شاب على يد حارس عقار في البساتين

داخل مبنى حديث الإنشاء بشارع البساتين العمومي تحديدا في الطابق الخامس على باب شقة خالية من قطع الأثاث، كتبت على بابها جملة «شقة للبيع» مع رقم للتواصل، كان ذلك الإعلان هو بداية النهاية لحياة المجني عليه الذي لقى مصرعه داخلها بـ 3 طعنات على يد حارس العقار لسرقته.

جثة على الأرض تسيل منها الدماء

الشقة كانت مسرحا للجريمة، التي جرى اكتشافها بمشهد لجثة لشاب ملقىً على وجهه يرتدي كامل ملابسه بها عدد من الطعنات تسيل منها الدماء على الأرض داخل شقة بمنطقة البساتين، تجمع الأهالي والجيران لرؤية صاحبها وتحديد هويته وأبلغوا الأجهزة الأمنية بالواقعة.

3 طعنات أودت بحياته

كان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لشاب داخل إحدى الشقق الخالية وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها، وعثر على الجثة بها 3 طعنات في الصدر والبطن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

تفريغ كاميرات المراقبة وضبط المتهم

وبعمل التحريات الأولية وتفريغ كاميرات المراقبة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم واستهدافه عقب هروبه وتبين أنه حارس العقار، حيث طمع في المجني عليه عقب رؤيته أموال الأخير التي أحضرها ليشتري الشقة، فعقد العزم على قتله لسرقته ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

اعترافات المتهم

وعرض المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة والتي استمعت لأقواله، حيث أقر أن المجنى عليه سأله عن الشقة المعروضة للبيع وحدد معه موعدا لمقابلته مع مالك الشقة لشرائها، لكنه استدرجه في موعد آخر وطعنه 3 طعنات وسرق منه مبلغ 400 ألف جنيه ولاذ بالفرار لقريته بإحدى محافظات الصعيد، وجرى ضبطه وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددت، أمس الأحد، الحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

المتهم ينتظره الإعدام

وقال منتصر قاعود ، المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه في حالة كان المتهم ارتكب جريمتين مثل القتل العمد واقترنت بها جناية أخرى وهي جناية السرقة فتكون العقوبة في تلك الحالة الإعدام، وذلك استنادا للقواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات، والجناية الأخرى في هذه الحالة تعتبر بمثابة ظرف مشدد لعقوبة القتل، طبقا لما ورد بالمادة 234/2 من قانون العقوبات.