«جوتيريش»: عواقب الحرب الروسية باتت محسوسة خارج حدود أوكرانيا

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إنّ اتفاق الحبوب يمضي بشكل جيد، إذ تبحر عشرات السفن من وإلى المواني الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

أزمة عالمية بسبب الحبوب الأوكرانية

وأشار «جوتيريش»، إلى أنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود، أدى بالفعل إلى ظهور أزمة عالمية، لافتا إلى أنّ عواقب الحرب الروسية في أوكرانيا، باتت محسوسة خارج حدود أوكرانيا.

وأدى الحصار الروسي، إلى ارتفاع أسعار سلع الحبوب، والتي وصلت إلى مستويات قياسية هذا العام، إذ ظل أكثر من 20 مليون طن متري من القمح والذرة الأوكرانية، محاصرين في أوديسا.