«الزراعة»: تحصين 5 ملايين رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تقريرا حول أعداد الماشية التي تم تحصينها ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، خلال الفترة من 14 يوليو 2022 وحتى 27 أغسطس الجاري، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع

وكشف التقرير الذي تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، موضحا أنه تم تحصين حوالي مليوني و671 ألفا و664 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين مليوني و363 ألفا و737 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع.

مميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية

وتتضمن الحملة أيضا التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية، وكذلك استكمال إجراءات تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين بالتجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.