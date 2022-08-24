القوى العاملة تعقد دورات تدريبية عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ببورسعيد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشأن بدء البرامج التدريبية بورش التدريب المتنوعة والتابعة لمركز التدريب المهني التابع للمديرية، والوحدة المتنقلة بالمحافظ، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، للتدريب على مهن التفصيل والخياطة، صيانة وإصلاح التليفون المحمول، كهرباء تركيبات وتوصيلات.

تدريب الشباب

وأكّد عبدالونيس عبد الله مدير المديرية ضرورة الاهتمام بـ تدريب الشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مبينًا أنَّ ورش للتفصيل والحياكة يستفيد منها 73 متدربة، إضافة لـ10 متدربين في ورشة صيانة وإصلاح التليفون المحمول، و10 متدربين في ورشة الكهرباء.

جهاز تنمية المشروعات

وخلال افتتاح الدورات التدريبية، تولى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد مهمة التعريف بالخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات للشباب الراغبين فى إقامة مشروع خاص وعرض بعض النماذج الناجحة وطرح بعض الأفكار المقدمة من المتدربات لإتاحة فرص عمل ودعم ريادة الأعمال.