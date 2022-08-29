أسعار الخضروات اليوم الإثنين 29-8-2022 في الأسواق المحلية

سجلت أسعار الخضروات اليوم وكذلك الفاكهة، استقرارًا في كافة المنافذ سواء الأسواق الشعبية أو أسواق الجملة كالعبور وأكتوبر، ويحرص قطاع كبير من محبي الخضروات على متابعة أسعارها بشكل يومي ومستمر، خصوصًا الأنواع التي تحتوي على العناصر التي يحتاج إليها الجسم.

واليوم الإثنين 29 أغسطس الجاري، وحرصًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير، أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم، التي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات اليوم في سوق أكتوبر

داخل سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، جاءت أسعار الخضروات اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022، على هذا النحو:

- الكوسة تتراوح بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الملوخية بين 3 و3.5 جنيه.

- سعر الباذنجان الرومي ما بين 3.5 و5 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض تراوح سعره ما بين 2 و4 جنيهات.

- الفاصوليا الكيلو بين 6 و8 جنيهات.

- الباذنجان الأسود «البلدي» تراوح سعره بين 2 و4 جنيهات.

- سعر الفلفل الحار الأخضر والأحمر ما بين 3 و5 جنيهات.

- البامية تراوح سعرها بين 10 و16 جنيهًا.

- الثوم تراوح سعره بين 8 و10 جنيهات.

- سعر الفلفل الرومي الحار بين 2 و5 جنيهات.

- سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

- سعر كيلو البصل بين 2 و3 جنيهات.

- كيلو البطاطس تراوح بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات بالأسواق المحلية

وداخل الأسواق المحلية كـ سوق سليمان جوهر والجيزة جاءت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 29 أغسطس، كما يلي:

- كيلو الملوخية 5 جنيهات.

- سعر الثوم البلدي بين 18 و20 جنيهًا.

- الطماطم بين 6 و7.5 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

- سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 و10 جنيهات.

- البصل تراوح ما بين 2.5 و5 جنيهات.

- الباذنجان الأسود بين 5.50 و10 جنيهات.

- سعر الخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات.