بعد ارتفاع أسعار الطاقة.. «شل» تمنح موظفيها مكافآت مالية

تسببت أزمة الطاقة العالمة وارتفاع أسعار النفط عالميًا، في منح شركة شل العملاقة للطاقة عمالها مكافأة لمرة واحدة بنسبة 8% بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح قياسية من ارتفاع أسعار النفط والغاز، وسيحصل معظم الموظفين البالغ عددهم 82 ألف موظف في جميع أنحاء العالم على زيادة في الأجور، لكن سيتم استبعاد كبار المسؤولين التنفيذيين، حيث كانت الزيادة الهائلة في أرباح الشركات مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز، والتي ارتفعت بشكل حاد بسبب الحرب في أوكرانيا.

دعوات لتشديد الضرائب

وقالت «شل» إن الجائزة تعكس نجاحها المالي و «لم تكن استجابة» لارتفاع تكاليف المعيشة، ودفعت الأرباح الوفيرة شركات الطاقة إلى دعوات لتشديد الضرائب لمساعدة العائلات على ارتفاع الفواتير، ويرجع ذلك إلى توقع المتنبئين أن تصل فواتير الطاقة المنزلية النموذجية إلى أكثر من 3600 جنيه إسترليني سنويًا هذا الشتاء، بينما في أكتوبر 2021، كان متوسط ​​الفاتورة 1400 جنيه إسترليني.

أرباح في الربع الثاني بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني

وأعلنت شركة شل عن أرباح في الربع الثاني بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني الأسبوع الماضي بعد جني فوائد ارتفاع أسعار الغاز والنفط، فيما أعلنت منافستها BP أيضًا عن أكبر أرباح ربع سنوية لها منذ 14 عامًا، مع أرباح أساسية قدرها 6.9 مليار جنيه إسترليني.

روسيا خفضت إمدادات الطاقة إلى أوروبا

في الأشهر الأخيرة ، خفضت روسيا الإمدادات إلى أوروبا في أعقاب الحرب، وتتزايد المخاوف من أنها قد تغلق الصنابير تمامًا، وأدت مشاكل إمدادات الغاز المحتملة إلى ارتفاع أسعار الجملة، ما أدى إلى قيام شركات الطاقة بتحويل هذه التكاليف إلى العملاء - مما أدى إلى ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية بكميات غير مسبوقة، كما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى وصول أسعار البنزين والديزل إلى مستويات قياسية في المضخات في الأشهر الأخيرة ، حيث بلغ التضخم - المعدل الذي ترتفع به الأسعار - أعلى مستوياته في 40 عامًا.