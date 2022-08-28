المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2022.. منها نظم المعلومات

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن المعاهد والكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2022، موضحة أنه يتم التنسيق لها من موقع التنسيق الإلكتروني عند فتح باب التقديم، مشددة على الطلاب بضرورة إتباع الخطوات بدقة.

المعاهد التي تقبل الدبلومات الفنية 2022

أكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن المعاهد التي تقبل الدبلومات الفنية 2022، منها نظم المعلومات وإدارة الأعمال والسياحة والفنادق والهندسية التكنولوجية، موضحة أن القبول بالمعاهد العالية الخاصة شعبة نظم معلومات من الحاصلين على الثانوية الفنية «الصناعية والتجارية» نظام «3 – 5» سنوات ونظائرها فقط، بشرط الحصول على 60% فأكثر، وفي حدود الأعداد المقررة، والأسبقية للمجموع الأعلى عند الترشيح.

- معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة نظم معلومات.

- العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية شعبة نظم معلومات إدارية.

- العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

- العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية.

- طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم.

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول شعبة نظم.

- العالي للحاسب ونظم المعلومات نظم تجمع خامس.

- العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس.

- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية.

- رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية.

- الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية.

- العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير.

- الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية شعبة نظم بالمقطم.

- المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت شعبة نظم معلومات إدارية.

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية.

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.

- العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية.

- القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية.

- معهد الوادى العالي للإدارة والمالية قسم نظم معلومات.

- معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة.

- نظم معلومات إدارية قطامية.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية.

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة.

- عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات شعبة نظم معلومات إسكندرية.

- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا.

- العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ.

- العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول.

- العالي حاسبات ونظم تجمع أول.

- مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة.

- العبور العالي بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية.

- طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية.

- العالي حاسب وإدارة شعبة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش.

- العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر.

- العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية.

- العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج شعبة نظم.

- معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية.

- المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية.

- العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية.

- الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم.

- عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية.

- راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة نظم معلومات إدارية.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات.

- معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية شعبة نظم معلومات بطموه.

الكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2022

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الكليات التي تقبل الدبلومات الفنية 2022 هي كليات التجارة والتربية وكليات الجامعات التكنولوجية وبعض البرامج بكليات السياحة والفنادق.