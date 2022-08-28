حقيقة الزيادة الجديدة على البطاقات التموينية.. 100 جنيه شهريا لكل أسرة

حقيقة الزيادة الجديدة على البطاقات التموينية وموعد صرفها، ينتظرها ملايين المواطنين من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، بناء على ما أقره مجلس الوزراء عن قيمة الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدمة لعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة بحوالي أكثر من 36 مليون فرد مستفيد، وهي الزيادة التي جاءت بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح لتوفير الحماية الاجتماعية لهم بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن زيادة نسبة التضخم على مستوى العالم.

حقيقة الزيادة الجديدة على البطاقات التموينية

وعن حقيقة الزيادة الجديدة على البطاقات التموينية، فإن مجلس الوزراء أعلن عن موعد صرف زيادة التموين الجديدة للأسر المستحقة الذين تم حصرهم اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل بالتوزاي مع صرف تموين شهر سبتمبر لحاملي البطاقات التموينية، إلا أن 9 ملايين و100 ألف أسرة فقط هم المستحقين للزيادة الجديدة.

من هي الفئات المستحقة لزيادة التموين الجديدة؟

وحدد مجلس الوزراء مجموعة من الفئات المستحقة لصرف زيادة التموين الجديدة، بناء على الحصر الذي أجرته الجهات الحكومية، إذ تشمل الفئات المستحقة التالي:

1- كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 2700 جنيه.

2- كل أسرة يقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه.

3- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

4- أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

5- الأرامل والمطلقات.

موعد بداية وانتهاء صرف زيادة التموين الجديدة

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء، فإن موعد صرف زيادة التموين الجديدة المحددة بقيمة 100 جنيه شهريا لكل أسرة من الأسر المستحقة هو بداية شهر سبتمبر المقبل، ولمدة 6 أشهر، إذ ينتهي صرف الحزمة الاجتماعية الاستثنائية مع صرف تموين شهر فبراير 2023 العام المقبل.