«الوطنية للإعلام»: صرف علاوتين للعاملين مع مرتب سبتمبر بقيمة 9.5 مليون جنيه

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين عن صرف جزء من العلاوات المتجمدة، إذ تقرر صرف علاوتين خاصة بقيمة 10% لكل منهما، وذلك من متجمد عام 2019، لجميع العاملين بها مع مرتب شهر سبتمبر المُقبل.

صرف العلاوتين 9.5 مليون جنيه تقريبا

وأوضحت «الوطنية للإعلام»، في بيانٍ صحفي، أنّ قيمة تكلفة صرف العلاوتين 9.5 مليون جنيه تقريبًا، مؤكدة أنّ ذلك يأتي في إطار سعي الهيئة لتوفير مبالغ من مواردها الذاتية لصرف جزء من العلاوات المتجمدة.

ماسبيرو يسعى لصرف جميع العلاوات المتجمدة

وأوضحت «الوطنية للإعلام» برئاسة حسين زين، أنها لا تتوقف عن السعي وبذل كل الجهود المستمرة في سبيل تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف كل العلاوات المتجمدة للعاملين بها بشكلٍ متتالي، حيث تم من قبل صرف عدد كبير منها من خلال الموارد الذاتية للهيئة.