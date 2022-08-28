«الحياة بونبوني» لـ موشكا تتجاوز حاجز ربع مليون مشاهدة.. (فيديو)

تجاوزت أغنية «الحياة بونبوني»، للفنانة شيماء عبيد، الشهيرة بـ موشكا، حاجز ربع مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.

«الحياة بونبوني» تحقق 100 ألف مشاهدة عبر «فيسبوك»

الأغنية الجديدة «الحياة بونبوني» قد حققت 170 ألف مشاهدة عبر موقع يوتيوب و100 ألف مشاهدة عبر موقع فيسبوك وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو ومن إخراج عماد قاسم.

«موشكا» كشفت تفاصيل قصة دخولها عالم الغناء قائلة لـ«الوطن»: «دخولي عالم الغناء جاء من خلال صديقي الملحن محمد يحيى، حيث كنت معه في الاستوديو الخاص به، وكنت أستمع لعدة أغنيات هناك وسمعت أغنية الحياة بونبوني، أعجبتني للغاية وطلبت منه أجربها بصوتي بعد أن علمت أنها ليست ملك أحد».

وأضافت: «أغنية الحياة بونبوني خطوة مهمة وإضافة لمشوارها الفنى، وأشكر الشاعر شادي نور على جمال الكلمات التى كتبها فى الأغنية».

الحياة بونبوني من كلمات شادي نور

وأكدت موشكا أنها منذ طفولتها وهي تحب الغناء ولكنها لم تكن لديها الشجاعة لدخول العالم الغنائي إلا بعد أن ثبتت قدميها في عالم التمثيل بتقديم عدد جيد من الأعمال الدرامية.

شيماء عبيد قد بدأت مشوارها الفني في عدد من المسلسلات منها «إلا أنا» و«كوفيد 25» و«الحرير المخلمي»، وغيرها، حيث تمكنت تلك الأغنية من جذبها لمغامرة فنية جديدة، من كلمات الشاعر شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، ويمكن للجمهور الاستماع لها على العديد من المنصات الموسيقية الشهيرة.