المالية تنجح في إصدار أذون خزانة بـ 65 مليار جنيه خلال يومين

نجحت الحكومة في جمع أكثر من 65 مليار جنيه من الأسواق المحلية عبر طرح أذون خزانة متعددة الآجال على يومين عمل متتالين الخميس الماضي الموافق لـ 25 أغسطس الحالي، ثم اليوم الأحد الموافق لـ 28 أغسطس الجاري لصالح وزارة المالية لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة على مدار العام المالي الحالي 2022-2023.

طرح أذون خزانة بقيمة تصل 53 مليار جنيه

وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إنه طرح في يومين عمل متتاليين أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 53 مليار جنيه على مرحلتين، إذ طرح صباح يوم الخميس الماضي أذون خزانة آجل 182 يوما و364 يوما بقيمة 15 مليار جنيه، و16.5 مليار جنيه على التوالي ثم طرح صباح اليوم الأحد أذون خزانة أجل 91 يوما و273 يوما بقيمة 14 مليار جنيه و7.5 مليار جنيه على التوالي.

المالية تقبل عطاءات وإصدار أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه

وكشف «المركزي»، أن وزارة المالية قبلت عطاءات وإصدار أذون خزانة آجال متعددة بقيمة إجمالية تتخطى الـ 65 مليار جنيه، تتوزع بين 38 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 91 يومًا بمتوسط أسعار فائدة بلغت 16%، بينما أصدرت أذون خزانة أجل 273 يوم بقيمة 700 مليون جنيه بمتوسط أسعار فائدة 16.53%، في حين أصدرت «المالية» أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 10 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 16.41 %، وأخيرا أصدرت وزارة المالية أذون خزانة أجل 364 يوم بقيمة 16.6 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 16.80%.

وتفوض وزارة المالية، البنك المركزي المصري بشكل دوري في طرح وإصدار أذون الخزانة التي تصدر بآجل أقل من عام تبدأ من 91 يوما، ثم 182 يوما، ثم 273 يوما، وأخيراً 364 يومًا إلى جانب سندات الخزانة بآجال تزيد عن السنة تتراوح بين عام وعامين وثلاثة أعوام و5 أعوام و7 و10 أعوام وكذلك 15 عام و30 عاما.