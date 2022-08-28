وكيل خطة النواب: الحكومة تطبق زيادة دعم التموين رغم الظروف العالمية الصعبة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تلعب دورًا هامًا في دعم محدودي الدخل خلال الفترة الراهنة، لافتًا إلى أن زيادة دعم بطاقات التموين من الأمور الهامة التي تطبقها الحكومة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بأثره.

وأشار النائب ياسر عمر في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن السنوات الماضية شهدت العديد من التحديات والظروف الاقتصادية التي نجحت فيها مصر للخروج إلى بر الأمان بالشعب المصري.

استمرار صرف الدعم للمواطنين

واستطرد: «مع اتخاذ قرار التعويم، حرصت الدولة على استمرار صرف الدعم للمواطنين، وتوفير كميات كبيرة من السلع وتكرار نفس الأمر خلال فترة «كورونا» والآن ورغم الظروف الاقتصادية العالمية الناتجة عن التضخم والحرب الروسية الأوكرانية مازال المواطن مطمئن، لاسيما وأن توجيهات القيادة السياسية للحكومة هو الاهتمام بمشروع «حياة كريمة» و«محدودى الدخل».

رفع حد السحب اليومي إلى 150 ألف جنيه في البنوك يوميًا

وأشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالإجراءات التي بدأ البنك المركزي في اتخاذها، ومن بينها رفع حد السحب اليومي إلى 150 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف في البنوك يوميًا، مبينًا أن لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بـ حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي يأتي في إطار ترتيب الملفات الاقتصادية وفي مقدمتها السياسات النقدية.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء كان قد التقى القائم بأعمال محافظ البنك المركزي منذ ساعات، وتناول اللقاء تداعيات الأزمة العالمية والموقف الاقتصادي.