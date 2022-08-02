دراسة تكشف مخاطر الحرب الروسية الأوكرانية: العالم على أعتاب أزمة غذاء

طرح الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي دراسة بعنوان «الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيراتها على الدول العربية»، تضمنت عددًا من النقاط المهمة والتأثيرات الناتجة عن الحرب على العالم والمنطقة العربية المرتبطة بالمجالات الاقتصادية والإنمائية.

تفاقم اضطرابات سلاسل الإمدادات العالمية

وأشارت الدراسة إلى أنّ تأثير الحرب الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي كبير جدا، حيث تمثل روسيا وأوكرانيا أهمية كبيرة في الأسواق العالمية للغذاء والطاقة، مؤكدة أنّ اندلاع الحرب أدى إلى ارتفاعات وتقلبات في الأسعار العالمية للسلع الأساسية والمحروقات وزيادة الضغوط التضخمية، وتفاقم الاضطرابات في سلاسل الإمدادات العالمية، وتراجع عائدات السياحة الدولية، فضلا عن مسلسل التبعات الذي ما زال مستمرًا ويُنذر بمستقبل لم يعد ممكنًا معه طرح سيناريوهات متفائلة لتفادي النتائج السلبية للأزمة الراهنة.

العالم مُقبل على أزمة غذاء

وأوضحت الدراسة أنّ العالم مُقبل على أزمة غذاء، والأزمات الاقتصادية المتتالية باتت توشك على طحن العالم بأسره.

آثار الحرب الروسية الأوكرانية على العالم

كما تتناول الدراسة آثار الحرب الروسية - الأوكرانية على الموازنات العامة للدول العربية باختلاف صافي الصادرات النفطية لكل منها، متوقعة أن تحقق الدول العربية المصدرة الصافية لـ النفط والغاز مثل «الكويت والعراق والسعودية وعمان والإمارات وقطر والجزائر»، والتي تستحوذ على أكثر من 40% من الاحتياطيات العالمية - فوائض مالية كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، وفي الجهة المقابلة، ستواجه الدول العربية المستوردة للنفط ضغوطا أكبر على ميزانياتها المالية، وستشهد عجوزات قد تعيقها عن تحقيق مستهدفاتها التنموية، بل وتجعلها عرضة لمخاطر مالية أكبر.

وتقدم الدراسة عدد من التوصيات لتعزيز قدرات الدول العربية على إدارة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وتؤكد في مجملها ضرورة إعادة ضبط البوصلة العربية نحو التنمية المستدامة المرتكزة على النتائج وتغيير الواقع المحلي محل اهتمام المواطنين، والاستفادة من القدرات العربية من خلال التعاون البناء والمشترك لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بما يحفظ أمن ومستقبل المنطقة العربية ككل.