«المهن السينمائية» تدعم شركة العدل جروب بعد احتراق 3 ستوديوهات لها

أصدرت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، بياناً لدعم شركة العدل الجروب بعد حادث الحريق الذي وقع داخل ستوديوهات الشركة بطريق شبرامنت بمركز النمرس جنوب الجيزة.

وجاء نص البيان كالتالي: «عراقة.. أصالة يا عزيز الرحمة، جهد سنوات.. خبرات علمية ومهنية.. حبات العرق بدأت لتصنع بناء مؤسسي ساهم في مسيرة الحياة الفنية السينمائية والتليفزيونية».

«المهن السينمائية»: حادث الحريق أدمى قلوبنا

وتابع البيان: «عائلة أصيلة تقود فريق عمل من السيدات والرجال والشباب يواصلون العمل برقي وهمة لتحقيق منجز متميز في الشكل والمضمون، بداية النبت زرع طيب فجاء الحصد ثمارًا يافع، أعمال خلدت في صفحات التاريخ الإنساني والمهني ولكن إرادة العلي (كن فيكون) فجاء الحادث الأليم، الذي أدمى قلوبنا حريق صرح مؤسسي استوديوهات العدل جروب – شبرامنت لا راد لقضائه».

واختتم بيان نقابة المهن السينمائية: «مؤسسة عصية لن تنكسر ستنهض بتضافر الجهود والعمل المتواصل والصدق ترتفع الهامات وتستنفر القوى، نعود ونعزف لحن الوفاء والحب والبناء، رمزي - حمد - جمال – مدحت، جميع آل العدل ألف مليون سلامة.. مصابكم مصابنا، نسانـدكم وندعمكم وندعو بالسلام والاستقرار والعود الحميد، نقابة المهن السينمائية».

«العدل جروب» تكشف تفاصيل الحريق

وكشفت شركة العدل جروب عن تعرض حارة العدل لحريق كبير، أمس الثلاثاء، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدة على عدم وجود أي خسائر في الأرواح.