كل ما تريد معرفته عن سد ومحطة جوليوس نيريري.. تنفذه مصر بتنزانيا (فيديو)

على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، يقع مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية، أحد المشروعات المهمة التي تعمل وزارة الإسكان والمرافق، على تنفيذه خلال هذه الفترة، وهو عبارة عن إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً بسعة تخزينية حوالى 34 مليار متر مكعب.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية، وفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

كل ما تريد معرفته عن سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية

- مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية، يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجي، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة.

- مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية عبارة عن إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً بسعة تخزينية حوالى 34 مليار متر مكعب.

- يضم المشروع محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات.

- تقع المحطة على جانب نهر روفيجي بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا).

- تم الانتهاء من صب الخرسانة المدموكة الخاصة بالسد الرئيسى، بإجمالى 1,5 مليون متر مكعب.

- تم الانتهاء من الأعمال المدنية والتشطيبات في محطة التوليد الكهرومائية.

- تركيب الأوناش العلوية لمبنى تركيب التوربينات الرئيسية.

- تم الانتهاء من تركيب بوابتى نفق تحويل مسار النهر استعدادًا لبدء ملء الخزان وإغلاق النفق.

- يضم مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية حوالى 1700 معدة.

- وصلت ساعات العمل داخل مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية إلى 72 مليون ساعة حتى الآن.

- تم الانتهاء من أعمال المأخذ.

- تم الانتهاء من أنفاق المياه المؤدية إلى مبنى التوربينات.

- يتم تجهيز تركيب البوابات.

- تم الانتهاء من تركيب مواسير الأنفاق.

- ستكون المحطة هى الأكبر في تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات / ساعة سنوياً.

- سيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية.

- يشمل مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي.

- كما يشمل مشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية سدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسي.

- جارٍ العمل على الأعمال الإنشائية للبوابات خلال هذه الفترة.

- تم الانتهاء من أعمال الكوبرى الدائم.

- التحالف المصري انتهى من أعمال التركيبات بساحة الربط مع الشبكة الوطنية التنزانية.

- جارٍ أعمال اختبار الأنظمة.

- يبلغ عدد العاملين بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريرى الكهرومائية نحو 12 ألف عامل.