«حياة كريمة» تجهز 100 عروسة بمحافظة الدقهلية

قال محمد سامي، منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، إن تنظيم المؤسسة احتفالية لتجهيز 100 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج تحت شعار «يدوم الفرح»، وجاء ذلك في إطار عمل المؤسسة على دعم المواطنين في القرى الأكثر احتياجا، وتم التجهيز لذلك على مدار 3 أيام.

ترشيح الفتيات المستحقات للدعم

وأضاف «سامي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه قبيل إطلاق الاحتفالية عملت المؤسسة بالتواصل مع مديري مديريات وزارة التضامن بالمحافظة من أجل ترشيح الفتيات المستحقات لذلك الدعم.

دورات ما قبل الزواج

وأوضح أن الفتيات حصلن على دورات ما قبل الزواج في الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، كما ولم يعلمن مسبقا بعقد حفل لهم بالصالة المغطاة: «أول ما راحوا لاقوا المحافظ موجود وعدد كبير من القيادات الخاصة بالمحافظة، وده كله كان هدفه رسم البهجة والفرحة على وجوه الفتيات».

وأوضح أن الاحتفالية حضرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ومحمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، وخالد جمال مدير القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، والمهندس محمد سامي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

وأكد أنه تواجد في الفاعلية وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومنسقي ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، كما اشتمل الحفل على كلمة للمحافظ وممثل المؤسسة بجانب عروض فنية واستعراضية.