معلومات عن اختبارات مبادرة أشبال مصر الرقمية.. تبدأ غدا في جامعة بنها

تنطلق المرحلة الثالثة من مبادرة أشبال مصر الرقمية، المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غدا الاثنين، في معامل الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها، وذلك للمتقدمين من أبناء محافظة القليوبية، حيث تبدأ الاختبارات في العاشرة صباحا.

وتقدم المبادرة 3000 منحة مجانية سنويا للطلاب المصريين من سن 12 إلى 17 سنة لتدريبهم على مهارات متنوعة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات شخصية وحياتية لمساعدتهم للوصول إلى مستقبل أفضل بصورة أوضح يفتح لهم آفاق جديدة.

مبادرة أشبال مصر الرقمية في جامعة بنها

«الوطن» تستعرض الإرشادات والأوراق المطلوبة وطريقة الاختبار الخاصة بمبادرة أشبال مصر الرقمية في محافظة القليوبية.

تعد مبادرة أشبال مصر الرقمية، وفق الصفحة الرسمية للمبادرة على «فيس بوك»، إحدى المبادرات الحكومية التي تستهدف الطلاب والبراعم المتفوقين في العلوم والرياضيات ويتمتعون بمستوى جيد في اللغة الإنجليزية، ويتم التسجيل في المبادرة من هـنـا.

الأوراق المطلوبة لاختبارات مبادرة أشبال مصر الرقمية

ونبهت إدارة مبادرة أشبال مصر الرقمية على الطلاب الذين سيؤدون الاختبارات ممن لهم حق الدخول لاختبارات القبول من خلال رسائل الواتس آب، بتقديم ملف كامل في حافظة بلاستيكية، يشتمل على المستندات التالية أصول أو صور بالترتيب:

- طباعة الإيميل «إخطار مكان وموعد الاختبار»، والذي يتضمن بطاقة الاختبار مع تثبيت صورة شخصية حديثة للطالب أو الطالبة بخلفية بيضاء في أعلى يمين الورقة، والتأكيد على كتابة الاسم رباعي والرقم القومي خلف الصورة.

- شهادة ميلاد الطلبة المتقدمين، مع تدبيس صورة شخصية أخرى للمتقدم أعلى يسار شهادة الميلاد.

- صفحة البيانات الخاصة بالتسجيل على منصة udacity.

- بيان النجاح موضح به درجات المواد الدراسية المطلوبة للعام الدراسي الماضي 2021/2020 أو العام المنتهي 2022/2021، معتمد من الإدارة التعليمية أو المدرسة (على الأقل)، ويفضل وجود صورة شخصية حديثة عليه إن أمكن.

- إثبات القيد بالمدرسة للعام المنقضي 2022/2021 أو العام القادم 2023/2022.

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، الوجهين تحت بعضهما في ورقة واحدة.

- أصل الإقرار طبقا للنموذج الموجود على الموقع الرسمي، موقع من ولي الأمر والطالب أو الطالبة.

تعليمات دخول وأداء الاختبارات لطلاب القليوبية

- التوجه إلى مقر لجنة الاختبار، واصطحاب فرد واحد فقط من العائلة، والتواجد قبل الموعد بساعة، غدا الاثنين، في مقر الاختبار بمبنى مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها بجانب كلية الحقوق، آخر شارع كلية تجارة بمدينة بنها.

- تذكر اسم المستخدم «الإيميل» وكلمة المرور الخاصة بمنصة Udacity، والتي سيتم استخدامها للدخول على الاختبار، وهي مسؤولية الطالب المتقدم.

- التأكد من تواحد جميع المستندات المطلوبة داخل الحافظة البلاستيكية يوم الاختبار.

- اتباع تعليمات الجهة التي يتم الاختبار بها، والتوجه إلى مكان الانتظار لتسليم ملف الطالب أو الطالبة، والتسجيل أمام الاسم في كشف الحضور.

- استلام الورقة التي تضمن إخطار الحضور المرسل للطالب «بطاقة الاختبارات والقبول الخاص بالطالب»، ومثبت بها الصورة الشخصية لدخول لجنة الاختبار بها بعد توقيع المختص عليها.

ضوابط أداء اختبارات مبادرة أشبال مصر الرقمية

كما يوجد عدة أمور يجب على الطلاب مراعاتها أثناء أداء الاختبارات، على أن يتم دخول لجنة الاختبار قبل موعده بربع ساعة على الأقل، وهي:

- عدم دخول أولياء الأمور.

-عدم تواجد التليفون المحمول أو الآلات الحاسبة أو الأوراق أو الأقلام داخل اللجنة.

- تسلیم إخطار بطاقة الاختبارات مثبت به الصورة الشخصية لمراقبي اللجنة.

- قیام مراقبي لجنة الاختبار بشرح خطوات الدخول للاختبار للطلاب بعد اكتمال الحد الأقصى، التأكيد على أن الممتحن له نصف ساعة فقط للمستوى الواحد من بداية بدء الاختبار، ويمكنه أن يبقى لنصف ساعة أخرى في حالة رغبته لأداء اختبارللجنة وقبل بدء الاختبار لمستوى آخر.

- يجب الخروج فور الانتهاء من الاختبار حتى لا يحدث تزاحم بأي شكل من الأشكال.