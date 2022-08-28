إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الدولي بالبحيرة.. بينهم شقيقان

أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات متفرقة من الجسم جراء انقلاب سيارة دبابة بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز رشيد بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة دبابة بالطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز رشيد، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وجرى تحرير محضر بالواقعة وعمل الإسعافات الأولية وتحديد هوية المصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث والدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين إصابة كل من، محمد ورشان 58 عاما سائق مقيم في برج رشيد، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، حمادة ناصر عباسي 33 سنة مقيم في برج رشيد، مصاب بكدمات متفرقة وكسر في الحوض، وكمال ورشان 55 سنة مصاب بكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الوجه.

نقل المصابين إلى مستشفى رشيد

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث، كما تم رفع حطام السيارة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما شهد طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو المطامير العام وحرر محضر بالواقعة.