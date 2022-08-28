تفاصيل مصرع حارس مدرسة على يد نجله في أكتوبر برصاصة طائشة أثناء تنظيف سلاحه

في الساعات الأخيرة من الليل، بينهما الهدوء يعم المكان، لا يتخلله سوى صوت سيارة تتجول حول أسوار إحدى المدارس الخاصة بأكتوبر، وطلقات أعيرة نارية، لحظات معدودة وحلت الصدمة على وجه الشاب مصاحبة لانهمار دموعه، إذ فوجئ بسقوط والده يلفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة طلقات طائشة.

البحث عن مصدر رزق

كان الرجل الستيني يبحث عن مصدر رزق، يعينه على مصاريفه اليومية، إلى أن جاء اليوم الذي أصبح فيه حارس لإحدى المدارس الخاصة بأكتوبر، مرت الأيام على هذا الحال، وفي يوم الواقعة مرض الأب واستعان بنجله لمعاونته للحراسة، لم يكن يعلم بأنه يصطحب قدره معه، وأن نجله من يتسبب بمصيره الأخير.

وفاة الأب على يد نجله

سطر القدر كلماته الأخيرة في حياة الرجل المسن، ودع أسرته برفقة نجله وذهب للحراسة الليلية للمدرسة الخاصة، كان الشاب يتجول برفقة والده حول أسوار المدرسة، ذهبا لاستكمال جولتهما بالسيارة، وخلال ذلك استهل الابن سلاحه الناري وأطلق عيارين، ثوان وسقط الأب يتلفظ أنفاسه الأخيرة، فوجئ الابن بما جرى لم يظن يوما بأنه سينهي حياة والده، إذ يكن ضحية لرصاصتين نجله.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارا يفيد بالعثور على جثة حارس في إحدى المدارس الخاصة، داخل سيارة ملاكي ملك ابن الضحية، بالانتقال والفحص تبين خروج طلقتين من سلاح غير مرخص أطلقهما نجله من السيارة أثناء جلوس والده بجواره فأصابه، وفارق الحياة في الحال، وتم إلقاء القبض على المتهم والتحفظ عليه والسلاح المستخدم.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وتعليقا على ذلك، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إنه إذا ثبت أن الواقعة قتل خطأ بدون أي نية أو قصد، فهي جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات، والتي تنص على من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن عقوبة القتل الخطأ هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

مواجهة المتهم لجريمة أخرى

وتابع المحامي أشرف ناجي، أن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، موضحا احتمالية مواجهة المتهم لتهمة أخرى وهي حمل واستخدام سلاح غير مرخص.