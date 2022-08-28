طلعت عبدالقوي: الحوار الوطني فرصة ذهبية للأحزاب السياسية والقوى الوطنية والمواطنين

قال طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب، إن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي موعد الحوار الوطني جاء في وقت مناسب تماما، إذ استقرت الدولة المصرية تماما، وارتفع معدل النمو الاقتصادي وبلغ 6.6%، وانتهت فلول الإرهاب، فأصبحت مصر على مشارف الجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني» على قناة extra news، أن مصر دولة مؤسسات ومجالس مستقلة، ولكن برؤية ثاقبة أكد الرئيس السيسي على ضرورة أن يساهم المواطنون في بناء وإنشاء الجمهورية الجديدة، موضحًا: «الرئيس قال أنا عايز كل المصريين يشاركوا ومحدش هيمنع في الحوار الوطني إلا من حمل السلاح ويقف ضد دستور مصر».

المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني فرصة ذهبية للأحزاب السياسية والقوى الوطنية والمواطنين للمشاركة بشكل قوي وفاعل في حدث كبير وجلل، وهو بناء الجمهورية الجديدة في شكل جديد.

وأشار إلى أن المعارضة أرسلت مقترحاتها وأفكارها، وفي تشكيل مجلس الأمناء هناك بعض أحزاب المعارضة، وفي كل المحاور سيتاح للمعارضة أن تدلي بآرائها مثل أطياف المجتمع الأخرى، ولن يُحرم أحد.

الحوار الوطني سينتهي بنتائج جيدة

أوضح أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حول بعض القضايا، يجرى رفع الآراء لرئيس الجمهورية، وعندها يمكن للرئيس السيسي أن يحدد الحل الأفضل، مشددًا على أن المجلس يضم أقصى اليمين واليسار، وكل الآراء ستناقش.

ولفت إلى أن الحوار الوطني سينتهي بنتائج جيدة جدا، إما مجموعة وحزمة من التشريعات وتفعيل بعض مواد الدستور أو إصدار قرارات، وبالتالي فإن بعض الأمور من الحوار الوطني ستحل بعض المشكلات وتغير وجه الدولة المصرية.