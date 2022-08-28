سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الكيمياء الحيوية بـ«علوم المنصورة»

أكدت كلية العلوم بجامعة المنصورة، أن هناك العديد من البرامج الدراسية التي يتم تقديمها للطلاب منها برامج الكيمياء والكيمياء الحيوية وبرامج الفيزياء، وأوضحت الكلية كل الأسئلة المتعلقة ببرامج الكيمياء كالتالي:

نظام الدراسة

-ما هو نظام الدراسة بقسم الكيمياء؟

مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في الكيمياء والكيمياء الحيوية، أو البتروكيماويات، أربع سنوات جامعية بنظام الساعات المعتمد، الدراسة باللغة الإنجليزية وتشمل على دراسة مقررات تأسيسية في المستوى الأول ومقررات تخصصية في المستوى الثاني والثالث والرابع.

المقررات الدراسية

- ما هي المقررات الدراسية للكيمياء؟

يشمل المستوى الأول مقررات تأسيسية في الكيمياء والفيزياء وعلم الحيوان، النبات الرياضيات، علم الحاسب والجيولوجيا، ويشمل المستوى الثاني مقررات في الكيمياء والكيمياء الحيوية والفيزياء، الرياضيات واللغة الإنجليزية، ويشمل المستوى الثالث والرابع على مقررات تخصصية في الكيمياء والإحصاء الحيوية.

الدراسات العليا

-وماذا عن برنامج الدراسات العليا؟

يقدم قسم الكيمياء للخريجين الفرصة للحصول على درجتي الماجستير ودكتوراه الفلسفة في العلوم، والكيمياء الحيوية، كما يقدم قسم الكيمياء الحيوية دبلومة الدراسات العليا فى الكيمياء الحيوية.

- وما هي مجالات العمل للخريجين من برنامج الكيمياء؟

تتنوع مجالات عمل الخريجين لتشمل المراكز البحثية وصناعة الأدوية والتحاليل الكيميائية ومعامل التحاليل والفحوصات الطبية والصناعات البترولية، والبتروكيماويات، وصناعة البلاستيك وتجهيز الألياف الصناعية والحديد والصلب والزيوت والصابون، مستحضرات التجميل، والمبيدات الحشرية، والمواد العطرية والصباغة والطباعة، وتكرير السكر، وحفظ الأغذية، والطب الشرعي ومعالجة المخلفات والسلامة البيئية والقياس والمعايير ومحطات معالجة المياه، ومحطات الكهرباء والسلامة المهنية والأمن الصناعي، رقابة الجودة، الرعاية والإشراف البيئي.

سوق العمل

- كيف يؤهل قسم الكيمياء الطلاب لسوق العمل؟

إعداد خريج متميز، يعطى القسم الفرصة للطلاب التدريب الميدانى قبل التخرج بعام في الوحدات الخاصة بالكلية، والمراكز البحثية ومستشفيات جامعة المنصورة والجامعات الأخرى، ومعظم الشركات والمصانع الموجودة في نطاق محافظة الدقهلية وما يجاورها وكذلك حضور العديد من ورش العمل والندوات العلمية من قبل خبراء متخصصين من أماكن التدريب الميداني واجتياز التدريب مطلب أساسي لتخرج الطالب وحصوله على درجة البكالوريوس.