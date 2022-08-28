عضو «أمناء الحوار الوطني»: راعينا تمثيل كل أطياف المجتمع أثناء التشكيل

قال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب، إنّه جرى مراعاة كل أطياف المجتمع المصري في مجلس الحوار الوطني، سواء الشباب أو النساء أو القيادات الدينية والأحزاب والبرلمان.

وأضاف عبدالقوي خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني» على قناة extra news: «تم وضع لائحة داخلية لعمل المجلس، ووثيقة مهنية وأخلاقية تحدد عملنا، ثم حددنا 3 جلسات، كل جلسة فيها تناولنا محورا من المحاور، وهذه المحاور هي السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

المحور السياسي والمحور الاجتماعي

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب: «في المحور السياسي، تحدثنا عن 3 موضوعات مهمة جدا، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والمحليات وحقوق الإنسان، والمحور الاجتماعي تناول عددا من المحاور المهمة مثل القضية السكانية والصحة والتعليم والهوية المصرية وتماسك الأسرة».

وواصل طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب: «لا نعمل من فراغ ولكن نعمل من خلال عدد كبير من الموضوعات، والأمانة الفنية تلقت كل المقترحات والموضوعات من كل أطياف المجتمع المصري».

تنظيم الموضوعات في الحوار الوطني

وأشار إلى أن مجلس الأمناء نظم كل الموضوعات وجرى إدراج الأسئلة التي طرحها المواطنون في المحاور: «هناك قضايا فرعية ستكون منبثقة من الموضوعات الرئيسة، مثل التعليم وسيدخل في إطاره التعليم العام والتعليم الفني والتعليم الجامعي ومحو الأمية وهو ما نص عليه الدستور، وفي الصحة سنرى القطاع الخاص والقطاع الأهلي والصحة العلاجية والصحة، وهناك ملف الزراعة ويندرج تحته الامن الغذائي والتعاونيات».