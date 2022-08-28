تامر حسني يحيي حفلا لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية 24 سبتمبر المقبل

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل لطلاب الثانوية العامة 2022، السبت 24 سبتمبر المقبل، في فندق جولدن جيويل بالإسكندرية.

تفاصيل حفلة تامر حسني لطلاب الثانوية العامة

ومن المقرر أن يقدم تامر حسنى عددا من أغانيه الجديدة من ألبوم «عشأنجي»، وفيلمه الجديد «بحبك»، وأبرزها أغنية هدلعني ومفاجآت أخرى خلال الحفل الذي يضم عددًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، من تنظيم شركتي «كاريزما» و«تونتى» للحفلات.

حفل تامر حسني بجدة

وأحيا تامر حسني، حفلا غنائيا الجمعة الماضية في جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن مجموعة حفلات «فورها»، وسط تفاعل كبير من الحضور.

نجاح فيلم بحبك لتامر حسني

الجدير بالذكر أنه يعرض لـ تامر حسني حاليًا فيلم «بحبك»، بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي، وتدور أحداثه حول رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وشارك في بطولة الفيلم، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، فرح الزاهد، سمر محمد متولي، أحمد عزمي، فرح كمال، كما شهد العمل أول تجربة إخراجية سينمائية لتامر حسني.