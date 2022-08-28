إصابة 18 شخصا في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي ملوي» بالمنيا

أصيب 18 شخصا، مساء اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا.

انقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي أمام ملوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن انقلاب سيارة ميكروباص أجرة قادمة من جنوب الصعيد ومتجهة إلى محافظة القاهرة، وذلك أمام مركز ملوي بالطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم سيدات وأطفال.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة

رجحت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي وقوع الحادث بسبب السرعة ورعونة السائق واختلال عجلة القيادة بيده، وانتقل فريق من رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق الصحراوي الشرقي.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، والتحفظ على السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات المباحث حول الأسباب والظروف والملابسات.