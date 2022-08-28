السيطرة على حريق محدود داخل محل بقالة في المنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية في المنيا على حريق محدود اندلع داخل محل بقالة بقرية أتليدم التابعة لمركز أبو قرقاص في جنوب المحافظة بسبب عقب سيجارة مشتعل، دون وفيات أو إصابات بشرية.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، تتضمن نشوب حريق محدود بمحل بقالة ملك خالد هلال، مقيم بقرية أتليدم.

نشوب الحريق في قمامة وامتداده لمحل البقالة

جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف، حيث تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، وبالفحص تبين أن الحريق أسفر عن حدوث خسائر مادية محدودة دون إصابات أو وفيات، وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي أن الحريق خارج المحل على أثر وجود مخلفات وقمامة ملقاة أمامه ثم امتدت النيران للداخل بسبب عقب سيجارة مشتعل.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق والتصرف.

إخماد حريق محدود بمحول كهربائي في ملوي

وكانت قوات الحماية المدنية قد سيطرت قبل أسبوع على حريق محدود اندلع بمحول كهربائي بإحدى قرى شرق النيل في مركز ملوي دون إصابات بشرية.

وقد تسبب الحريق في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من القرية وتم إصلاح العطل في غضون ساعة بعد إخماد الحريق بشكل تام، ورجحت التحريات الأولية لأجهزة الأمن نشوب الحريق الذي أتلف بعض أجزاء المحول الداخلية بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.