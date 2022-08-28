ضبط 1489 قطعة أثرية بحوزة صاحب شركة استيراد وتصدير في المنيا

تمكنت شرطة سياحة وآثار المنيا من ضبط صاحب شركة استيراد وتصدير بحوزته 1489 قطعة أثرية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال مكافحة جرائم التعدي على التراث الأثري والعمل على ملاحقة وضبط حائزي القطع الأثرية للحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومي.

وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام صاحب شركة استيراد وتصدير - مطلوب ضبطه في عدد 7 قضايا «تبديد» مقيم بمحافظة المنيا، بحيازة عدد من القطع الأثرية بقصد الاتجار.

المتهم يعترف بحيازة القطع

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على عدد كبير من القطع يشتبه في أثريتها.

وانتهت اللجان المختصة من فحص عدد 1489 قطعة منها عملات معدنية وورقية – ميداليات – أباريق – أواني، التي أقرت بأثريتها وأن لها قيمة تاريخية، وبمواجهة المتهم أقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأن القضايا الصادرة ضده خاصة به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.