«عشش محفوظ».. أخطر بؤرة عشوائية في المنيا تتحول إلى «روضة» آمنة

عاشت «عشش محفوظ»، ربع قرن من الإهمال والنسيان، فلم تقتصر معاناة سكان المنطقة التي تقع جنوب مدينة المنيا، على انتشار الجهل والفقر والمرض فقط، بل افتقد سكانها لكل مظاهر الحياة الآدمية الكريمة.

كان الأطفال الأبرياء ينامون في غرف صغيرة أشبه بالقبور لا تدخلها شمس ولا ترى النور، وسط طفح خزانات الصرف وانتشار الذباب والناموس لينهش لعجائز ليلاً ونهاراً، إلى جانب معاناتهم من الحر والبرد القارص صيفا وشتاءً.

زلزال التسعينيات حول عشش محفوظ لأكبر منطقة عشوائية

لم تكتظ أكبر المناطق العشوائية في مدينة المنيا بالسكان من فراغ، فبعد زلزال التسعينيات، توجهت عشرات الأسر إلى المنطقة بعد انهيار مساكنهم، وبمرور الموقت اتسعت رقعتها شيئا فشيئا حتى أصحبت أمرًا واقعًا، عجز الجميع عن مواجهته، لتشكل تلك المنطقة أخطر بؤر محافظة المنيا من حيث معدلات انتشار الفقر والمرض فضلا عن المخدرات.

تحويل العشش لروضة بإنشاء 37 عمارة سكنية

عقب اندلاع ثورة 30 يونيو، اعتمدت محافظة المنيا المخطط التفصيلي لمشروع تطوير منطقة عشش محفوظ بحي أبو هلال جنوب مدينة المنيا، وتم تحويل اسمها إلى روضة محفوظ، وبلغت المساحة الكلية لمنطقة التطوير 3.6 فدان وشمل المخطط إنشاء 37 عمارة سكنية على ثلاث مراحل تضم 828 وحدة بينها 759 وحدة سكنية و69 وحدة تجارية وخدمية بالأدوار الأرضية.

كما تم تطوير شبكة الطرق في المنطقة والمرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وبعد 6 أشهر تقريبا، تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وتسليم عقود 72 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ضمن المرحلة الأولى.

جميع العمارات السكنية التي تم تنفيذها تتكون من دور أرضي ذات استخدامات متعددة «سكنية وتجارية»، بالإضافة إلى خمسة طوابق علوية للاستخدام السكني فقط، كما أن عمارات المشروع تشمل 34 عمارة سكنية نموذج «أ»، مساحتها 200 متر، ويتم تقسيم كل طابق إلى 4 وحدات سكنية بمتوسط مساحة للوحدة السكنية 50 مترًا مربعًا إضافة إلى عمارة نموذج «ب»، بإجمالى مساحة 115 متر، وتم تقسيم كل دور إلى وحدتين سكنيتين بمتوسط مساحة 50 م2 .