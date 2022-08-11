وضع لوحات إرشادية بمحور ملوي بالصحراوي الغربي للحد من الحوادث

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا إنه تم الإنتهاء من وضع لوحات إرشادية بمحور ملوى بالطريق الصحراوى الغربي، وذلك استجابة من المهندس حسين زين رئيس هيئة الطرق والكباري بالمحافظة لطلب رئيس المركز بضرورة عمل لوحات إرشادية بالطريق الصحراوى الغربى للحد من الحوادث، حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

إنشاء المركز الطبى بقرية إبشادات

وتابع رئيس مركز ومدينة ملوى، أعمال تمهيد الطريق المؤديه للأرض المخصصة لإنشاء المركز الطبى بقرية إبشادات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء أسامة القاضي بتذليل العقبات بالمواقع المقترحة لإقامة المشروعات.

وقام رئيس المدينة وبرفقتة النائب محمد مصطفى عضو مجلس النواب، بمعاينة الأرض المقترحة بمنطقة أرض الأوقاف بقرية إبشادات بمركز ملوى، للوقوف على إمكانية إنشاء المركز الطبى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية.

متابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

وأكد «السايس»، أنه يجرى عمل كارت الوصف للبدء فى إنشاء المركز الطبى بأرض الأوقاف بقرية إبشادات، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

يشار إلى أنه يتم بأستمرار متابعة الأراضى المقترحة لتذليل كافة العقبات لإنشاء مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المركز.

ووجه محافظ المنيا، رؤساء المراكز، بتفقد مشروعات حياة كريمة مع ممثلي فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي شركتي الغاز الطبيعي والاتصالات، ومهندسي دار الهندسة، للوقوف على سير العمل وحل أي مشكلة في وجود جميع الأطراف المعنية.