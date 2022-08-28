«التعليم» تعقد تدريبات للمعلمين على المناهج وفق «نظام الجدارات» حتى 1 سبتمبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، لبدء تنفيذ تدريبات للمعلمين المقيمين المتدربين على برنامج التعليم الفني المبنية وفق «منهجية الجدارات» خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 1 سبتمبر المقبل.

تطوير التعليم الفنى

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل لمديرية التعليم بالشرقية، إن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير منظومة التعليم الفني بمصر، وبناء على الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني، بشأن استكمال بناء قدرات معلمي التعليم الفني وفق البرامج والمناهج المبنية على منهجية الجدارات لذا فقد تقرر بدء تنفيذ تدريبات المعلمين «المقيمين» المتدربين على برامج التعليم الفني المبنية وفق منهجية الجدارات خلال الفترات والأماكن المحددة.

ورشة تدريبية

وطالبت وزارة التربية والتعليم مديرية التعليم بالشرقية، بالنظر والتوجيه بما يلزم، وتكليف الآتي أسماؤهم بضرورة حضور الورشة التدريبية في الأماكن والمواعيد المحددة.