هاني شاكر لـ«الوطن»: لن أخوض انتخابات الموسيقيين.. تعبت من العمل العام

أوضح الفنان الكبير هاني شاكر التصريحات التلفزيونية التي أعلن فيها موقفه من خوض أي عمل عام مرة أخرى.

هاني شاكر: اكتفيت بدورتين في النقابة

وقال شاكر لـ«الوطن»، إن العمل العام بالنسبة له كان هو خوض انتخابات نقابة الموسيقيين مرة أخرى وأنه حدث لن يتكرر.

وأشار النقيب السابق إلى أنه خاض انتخابات نقابة الموسيقيين مرتين من قبل وفاز بهما ولكنه لم يستكمل الدورة الأخيرة.

وأكد شاكر أنه لم يكن يفكر من الأصل في خوض دورة ثالثة بسبب تعبه وإرهاقه من العمل العام في نقابة الموسيقيين.

هاني شاكر أحيا حفل محكى القلعة

كان الفنان هاني شاكر قد أحيا الليلة العاشرة من فعاليات مهرجان محكى القلعة رفقة الفنانة نادية مصطفى، وكان الحفل هو الأكثر جماهيريا ضمن فعاليات المهرجان، وقدم في الحفل اغنيات بلدي وبحبك يا غالي وشاور وبعتب عليك وأنا قلبي ليك وعلى الضحكاية ولسه بتسألي.

من المقرر أن يسافر شاكر بعد أيام لدولة لبنان لكي يحيي حفلا غنائيا جديدا في بيروت.