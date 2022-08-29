الريف المصري: نتعاون قريبا مع دول أفريقية في مجال الاستزراع والاستصلاح

قال اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، إنّه سيتم التعاون مع بعض الدول الأفريقية قريبا في أعمال استثمارات خاصة في مجال التنمية المستدامة وفي مجال الاستزراع والاستصلاح، وهذا دور مصر الرائدة العظيمة في القارة الأفريقية.

نسعى لاستصلاح 4 ملايين فدان

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ شركة تنمية الريف المصري من المشروعات القومية العظيمة التي أعلنت عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية عام 2015، والذي يشمل مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي سيصل لـ 4 ملايين فدان.

وأشار إلى أن الأراضي التي تعمل عليها الشركة وجرى تسويقها بلغت 521 ألف فدان لصالح المنتفعين، وشركة الريف المصري تتعامل في مجال التنمية المستدامة وتأسست بهدف الاستصلاح والاستزراع في الأراضي التي يقع معظمها في غرب النيل عدا مساحة واحدة شرق النيل في جنوب سيناء بمساحة 25 ألف فدان.

ولفت إلى أن أراضي شركة تنمية الريف المصري موزعة بين محافظة مطروح بواقع 20 ألف فدان بسيوة و280 ألف فدان في منطقة المغرة جنوب العلمين و970 ألف فدان في منطقة سهل المنيا الغربي، والتي تبدأ من تقاطع طريق بني مزار – البويطي على محور أسيوط الغربي وبمواجهة أكثر من 110 كيلو حتى التقاطع مع المحور العرضي ديروط – الفرافرة، و170 ألف فدان منطقة الفرافرة، وأكثر من 55 ألف فدان في منطقة توشكى.

تسويق 520 ألف فدان للمواطنين

وأوضح أن المساحات التي جرى تسويقها للمواطنين والمنتفعين حتى الآن تصل لـ520 ألف فدان، وهناك أكثر من 1300 شركة و13 ألف و500 عميل يتعاملون مع شركة تنمية الريف المصري.