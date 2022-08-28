عضو «أمناء العلمين»: ابتكرنا أنظمة غير جراحية للكشف عن أنواع السرطان (حوار)

أكد الدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل وعضو مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، أنه تم الكشف عن أنظمة غير جراحية للعديد من الأمراض وأبرزها أمراض السرطان، موضحاً علاقة تخصص الهندسة الحيوية بالمجال الطبي فهي الجسر بين المنظومة الطبية والهندسة فهي تهدف بشكل أساسي لتوفير تقنيات تساعد الأطباء على القيام بمهامهم بسرعة ودقة عالية.

وأضاف الدكتور أيمن البازر في حواره لـ«الوطن»: «لدينا اتفاقية تعاون بين جامعة لويفل الأمريكية وجامعة العلمين الدولية ومن بينها برنامج «2+2» أي أن الطالب يدرس عامين في مصر وعامين في جامعة لويفل.

ما هي استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد؟

تم تجهيز قاعات الدرس والمعامل بكل المستلزمات المطلوبة للعملية التعليمية ومن جانب آخر أعد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المحاضرات وفقاً للمراجع العلمية الحديثة باستخدام أحدث تقنيات إعداد المحاضرات.

كيف ترى التعليم الجامعي في مصر في الوقت الحالي؟

أصبح التعليم الجامعى في مصر يستخدم أحدث منهجيات التدريس العالمية، ما أدى إلى تغيير البيئة التعليمية ودفعها لتحقيق أداء أكاديمي أفضل بين الطلاب لتحقيق المزيد من التقدم، وأعتقد أنه يجب التركيز على التعلم عن بعد واعتماد البرامج التعليمية من هيئات الاعتماد الدولية، فالتعلم عن بعد يوفر فرصة للطلاب والمعلمين للبقاء على اتصال ومشاركة المحتوى أثناء العمل بعيداً عن قاعات التدريس وفي أي وقت، وبهذا يتحرر التعليم من حاجزى المكان و الزمان، بالإضافة لضمان استمرارية التعليم في حالات الطوارئ التي تشكل تهديدًا لسلامة الطلاب بينما الاعتماد الدولي يضمن أن برنامج الكلية أو الجامعة يلبي معايير الجودة للمهنة التي يُعد لها هذا البرنامج.

حدثنا عن علاقة تخصص الهندسة الحيوية بالمجال الطبي؟

الهندسة الحيوية هي الجسر بين المنظومة الطبية والهندسة فهي تهدف بشكل أساسي لتوفير تقنيات تساعد الأطباء على القيام بمهامهم بسرعة ودقة عالية، على سبيل المثال قام الباحثون بمعمل التصوير الحيوي الذي قمت بتأسيسه عام 2006 بقسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل بابتكار أنظمة غير جراحية للكشف عن العديد من الأمراض المستعصية والاضطرابات مثل التوحد وأمراض الشيخوخة وأنواع السرطان العديدة واضطرابات العمود الفقري والرفض الكلوي الحاد وضغط الدم واضطرابات الأوعية الدموية والقلب باستخدام تحليل الصور الطبية وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فغالباً تظهر أنسجة المريض المصابة بشكل مختلف عن الأنسجة السليمة في التصوير ما يجعل التمييز بينهما ممكناً وسريعاً، خاصة مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة لنمذجة وتحليل الصور ويتم التشخيص بدون تدخل بشري أو بتدخل بسيط بدقة عالية وفي وقت قليل، ومن المتوقع أن نرى في المستقبل القريب أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على إكمال أشياء لا يمكن أن تتم حالياً إلا بمساعدة الإنسان.

وعلى المستوى الطبي التشخيص المبكر للأمراض يجنب المريض الآثار والمضاعفات التي قد تحدث في حالة التشخيص المتأخر والتي في كثير من الأحيان يصعب السيطرة عليها وعلى المستوى الاقتصادي التشخيص المبكر يوفر من ميزانية الدول المليارات من الدولارات، ما يخفف الحمل عن كاهل دافعي الضرائب ويتيح توجيه هذه الأموال نحو مشروعات التطوير والتعمير ومن ثم يرتفع مستوى معيشة الأفراد.

ما آليات التعاون بين جامعة لويفل وجامعة العلمين؟

لدينا اتفاقية تعاون بين جامعة لويفل الأمريكية وجامعة العلمين الدولية ومن بينها برنامج «2+2» والتدريب الصيفي في جامعة لويفل لطلبة جامعة العلمين الدولية المقيدين في مرحلة البكالوريوس وتبادل الباحثين.

وما هي تفاصيل الشراكات مع الجامعات المصرية وفيما تتمثل؟

تم تمديد اتفاقية التعاون السابق ذكرها بين جامعة لويفل وجامعة العلمين الدولية لتشمل خمس جامعات مصرية أخرى وهي جامعة الإسكندرية وجامعة أسيوط وجامعة المنصورة وجامعة بنها وجامعة حلوان، ما يتيح لطلبة هذه الجامعات الاستفادة من برنامج «2+2» مع جامعة لويفل.

ما تقييمكم للطلاب المصريين؟

أرى أن الطلاب المصريين من أفضل الطلاب حول العالم وأكثرهم اهتماما بالتعليم والبحث العلمي ولديهم هدف وخطة لتحقيق هذا الهدف تحت إشراف القائمين على العملية التعليمية في مصر.

كيف ترى فكرة التوسع في الجامعات الأهلية في مصر؟

التوسع في الجامعات الأهلية هو السبيل لسد الفجوة بين عدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمرحلة الجامعية والسعة الاستيعابية للجامعات الحكومية وبناء جامعات أهلية جديدة يعني بنية تحتية متكاملة متطورة وإدخال أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة عالمياً.

ما تقييمكم للبحث العلمي المصري؟

البحث العلمي في مصر يسير على الطريق الصحيح في ظل القيادة الحالية الحكيمة خاصة مع زيادة التمويل الموجه له والباحثين، بالإضافة لإنشاء العديد من الجامعات الأهلية مثل جامعة العلمين الدولية والذي من شأنه تخفيف العبء عن الجامعات الحكومية وإتاحة فرصة أكبر لتعامل الباحثين المصريين مع جهات البحث الدولية والعمل من أجل المزيد من التطوير للبحث العلمي في مصر يتطلب منا التركيز على تعزيز قنوات الاتصال بين جهات البحث العلمي المصرية وجهات البحث العلمي الدولية والتركيز على أساليب البحث العلمي المستخدمة في الدول المتقدمة ومن أبرزها الاهتمام بالذكاء الاصطناعي.

ما هي فرص عمل خريجي الهندسة الحيوية بعد التخرج؟

فرص عمل خريجي الهندسة الحيوية فور التخرج تقترب من الـ 100% وذلك لكونهم مطلوبين من الهيئات الطبية والمؤسسات الهندسية.

حدثنا عن كليات المستقبل في الوقت الحالي؟

الكليات القائمة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأخص بالذكر الهندسة الحيوية.

ما نصيحتكم لطلاب الثانوية العامة بشأن التقديم للكليات؟

أنصحهم بالعمل الدائب المستمر، خاصة في هذه المرحلة، فهذا يعد بمثابة حجر الأساس لمستقبلهم، أيضاً أنصحهم بتعلم لغات البرمجة.

كيف ترى مجال مستوى التعليم في مجال الهندسة الحيوية في مصر؟

أرى تقدماً ملحوظاً في مجال الهندسة الحيوية في مصر في الآونة الأخيرة وأنصح بالتركيز على الأبحاث الانتقالية، فهي تهدف إلى ترجمة نتائج البحث الأساسي إلى نتائج تفيد البشر بشكل مباشر.

ما هي المقومات الأساسية المطلوبة في خريجي الهندسة للحصول على فرص عمل؟

القدرة على تحديد الأهداف ووضع الخطط من أجل تحديد هذه الأهداف فيجب التركيز على تعلم لغات البرمجة واستخدام أحدث التقنيات المتاحة بما فى ذلك شبكات التواصل الاجتماعي.