على غرار «مستورة».. مشروعات أنجزتها الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا

أصبح التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية واقعًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم بإعلانه أن المرأة شريك أساسي في عملية التنمية، ويعتبر قرض «مستورة» لتمويل السيدات إحدى المبادرات الرئاسية لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا بإتاحة التمويل اللازم لمشروعاتها، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وصندوق تحيا مصر.

بلغ عدد القروض في مبادرة «مستورة» لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية أكثر من 20 ألف قرض بقيمة إجمالية أكثر من 348 مليون جنيه خلال 5 سنوات منذ انطلاقها في عام المرأة خلال 2017، بحسب تصريحات سابقة لمحمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، وقرر بنك ناصر الاجتماعي في يونيو الماضي 2022 رفع الحد الأقصى لتمويل «مستورة» من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه ومد فترة السداد إلى 3 سنوات بدلا من عامين بحسب بيان سابق له.

وعلى غرار مشروع «مستورة» الذي يهدف لتمكين المرأة اقتصاديًا، تستعرض «الوطن» عدد من المشروعات الأخرى التي أنجزتها الدولة لتحقيق الهدف ذاته.

حياة كريمة تدعم تمكين المرأة

وأطلقت مؤسسة «حياة كريمة»، خلال السنوات الماضية عددا من المبادرات المختلفة، التي مثلت سندًا حقيقيًا للمرأة، خاصةً المعيلات والأرامل والمطلقات، حيث توفر المبادرة ورش عمل مهنية للسيدات في القرى والمحافظات المختلفة، لتعليمهم الحياكة، والنول وتربية الطيور، وصناعة السجاد، وغيرها.

وتساعد المبادرة السيدات في الحصول على قروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروعات دون التعرض للمخاطر.

تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي

وفي عام 2021، أطلق المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، مشروعا جديدا تحت عنوان «تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19»، والذي استهدف ما يتجاوز 120 ألف امرأة في محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج.

وأستهدف المشروع أيضًا تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، ومن ثم تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات المالية، فضلًا على تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة التي تقودها المرأة في المناطق الريفية، وزيادة توعية المرأة الريفية بالأمور الرقمية والمالية.

مشروع المنح الصغيرة

كما نفّذ المجلس القومي للمرأة مشروع المنح الصغيرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليتم توجيه المشروع للمعيلات في 10 قرى بمحافظات (الجيزة، الفيوم، المني، القليوبية) بمعاونة الجمعيات الأهلية بالقرى نطاق التنفيذ.

وفي نطاق هذا المشروع، جرى منح السيدات قروضا لإقامة مشروعات صغيرة والمدرة للدخل، تمثلت في مشروعات صناعة الخوص وتربية الدواجن والماشية والأرانب.

مشروع معاونة المرأة المعيلة

نجح هذا المشروع في منح المرأة المعيلة بالمحافظات قروض ميسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى، وخلاله تم تدريب الجمعيات الأهلية المعنية لبناء قدراتهم في مجال التعامل مع السيدات وكيفية إدارة عملية الإقراض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.

وتمكن المشروع من مساعدة المرأة المعيلة في 32 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات الأقصر، الغربية، شمال سيناء، قنا، الوادي الجديد، كما ساعد في تجهيز عدد من السيدات ومنح آخرين ماكينات خياطة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من الصوبات الزراعية لمساعدة السيدات المعيلات بإحدى قرى محافظة الوادي الجديد.