الأوقاف: تعميم التبرع الإلكتروني في 33 مسجدا تحقيقا للشفافية

كشف الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل إعلان وزارة الأوقاف تعميم التبرع الإلكتروني تحقيقا للشفافية، قائلا إنّ التبرع الإلكتروني سيكون بأرقام حسابات مسجلة، ويتابعها البنك المركزي المصري والمديرية.

التبرع الإلكتروني من خلال ماكينات فوري

وأضاف «حسن»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنّ عدد المساجد التي يتوفر بها التبرع الإلكتروني 33 مسجدا، من خلال ماكينات «فوري».

وأشار إلى أن عدد المساجد بالقاهرة المتوفر بها خاصية التبرع الإلكتروني 32 مسجدا إضافة لمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، حيث بدأت التجربة من القاهرة، وستعمم على باقي المحافظات، يستطيع الشخص من خلال مجلس الإدارة معرفة رقم الحساب ويتبرع بالمسجد.

رفع كل صناديق التبرعات بالمساجد

وتابع: «نحث كل مجالس الإدارات على فتح حسابات في البنك، والربط مع شركة فوري، من خلال التوقيع على التعاقد، وبالفعل وقعنا بروتوكول تعاون ما بيننا وبين بنك مصر وبين شركة فوري في إبريل الماضي، ومستمرون في حوكمة كل مصادر التبرع الداخلة للمساجد تطبيقا لقرار وزير الأوقاف برفع جميع صناديق التبرعات بالمساجد وتحويلها للحوكمة من أجل إحكام السيطرة أكثر وأن يكون الموضوع في كامل النزاهة والشفافية».