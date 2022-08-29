مدير مشروع سد جوليوس: طفرة في معدلات التنفيذ.. و12 ألف عامل بالمشروع

قال المهندس أيمن عطية، مدير مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا، إنّ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتمع مع مهندسي المشروع، ورفع روحهم المعنوية مشيدا بمعدلات الإنجاز التي تحققت، كما أن الحكومة التنزانية أشادت بما يتحقق على الأرض.

المشروع يتكون من عدد كبير من المنشآت

وأضاف «عطية»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن وزير الإسكان لمس خلال زياته للمشروع حدوث طفرة منذ زيارته السابقة منذ شهرين.

وأوضح ان مشروع سد جوليوس نيريري يتكون من عدد كبير من المنشآت، متابعا: «انتهينا من جسم السد نفسه، وقطعنا شوطا كبيرا في خرسانات الأنفاق، وجاري حاليا تركيب البوابات، ونسبة إنجاز محطة توليد الكهرباء بمعدلات كبيرة، والتي تحتوي على 9 توربينات، وفور وصول أجزاء التوربينات يتم تركيبها وصب الخرسانة عليها أولا بأول».

12 ألف عامل بالسد ورفع كفاءة المواطن الأفريقي

ولفت إلى أن التحالف بين شركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إلكتريك» العاملتين في مشروع السد لم يكن التحالف الأول بينهما، ولكن هناك تحالفات سابقة داخل وخارج مصر، مؤكدا أن هذا التحالف يقوم بإنجاز حقيقي في تنزانيا، وهذه ليست رسالة فقط للدول الأفريقية ولكن للمواطن الأفريقي نفسه.

وأوضح أن عدد العاملين في مشروع السد التنزاني 12 ألف شخص، بينهم 11 ألف شخص تنزاني، متابعا: «الشركات المصرية لا تبني وتعمر فقط ولكن تدرب وترفع كفاءة المواطن الأفريقي، نحن أفارقة ونعمل وسط إخواتنا الأفارقة، وبالتالي هذه ميزة عن أي شركات أخرى وهو ما نلمسه من الزملاء بالجانب التنزاني سواء من العمل أو الاستشاري أو الشركات العاملة».